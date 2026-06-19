قصر سفید از به تعویق افتادن مذاکرات میان امریکا و ایران خبر داد

قصر سفید می‌گوید که مذاکرات میان ایالات متحدهٔ‌ امریکا و ایران که قرار بود روز جمعه (۱۹جون) در سویس برگزار شود، به تعویق افتاده است.

در پی امضای تفاهمنامهٔ اخیر میان ایالات متحده و ایران، کشور سویس روز پنجشنبه (۱۸جون) از میزیانی مذاکرات مقدماتی میان واشنگتن و تهران خبر داد.

یک سخنگوی قصر سفید در اعلامیه‌ای گفته است که "برنامه‌های مذاکرات تخنیکی پیش‌رو نهایی نشده و هیات امریکایی آماده است تا در اولین فرصت ممکن (برای انجام مذاکرات) سفر کند. اما جنبه‌های لوژستیکی این مذاکرات هرگز ساده یا قابل‌ پیش ‌بینی نبوده است. در حال حاضر معاون رییس جمهور امشب (به سویس) سفر نخواهد کرد".

در این اعلامیه آمده است که "ایالات متحده مشتاقانه در انتظار آغاز مذاکرات تخنیکی در اسرع وقت" است.

به گفتهٔ وزارت خارجهٔ سویس، نمایندگان پاکستان و قطر نیز برای اشتراک در این مذاکرات دعوت شده بودند.

قبل از این قرار بود که سویس روز جمعه، برنامهٔ امضای تفاهمنامهٔ اخیر میان واشنگتن و تهران را میزبانی کند. اما رییس جمهور دونالد ترمپ، این تفاهمنامه را پس از پایان در قصر ورسای فرانسه در پاریس امضا کرد.

به همین دلیل، مراسم پلان شده در سویس برای امضای این سند، به برنامهٔ آغاز مذاکرات مقدماتی میان واشنگتن و تهران مبدل شده بود.