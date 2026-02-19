ترمپ: امریکا و سایر اعضای بورد صلح ۱۷ میلیارد دالر برای تحکیم صلح در غزه تعهد کردند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در نخستین جلسۀ بورد صلح خود در واشنگتن دی‌سی اعلان کرد که ایالات متحده و سایر کشورهای عضو، مبلغ ۱۷ میلیارد دالر را برای تحکیم صلح و بازسازی قلمرو جنگ‌زدۀ فلسطین تعهد کرده اند.

رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه حین سخنرانی به مقامات بیش از ۴۰ کشورجهان در انستیتیوت صلح دونالد جی. ترمپ گفت که ایالات متحدۀ امریکا ۱۰ میلیارد دالر را به سازمان بورد صلح کمک می‌کند.

این سازمان ماه گذشته توسط رییس جمهور ترمپ، به منظور تحکیم صلح در غزۀ جنگ‌زده و تلاش برای حل سایر درگیری‌ها در سراسر جهان تاسیس شد.

دونالد ترمپ، با اشاره به تعهد ایالات متحده گفت: "در مقایسه با هزینۀ جنگ، این [مبلغ] که معادل دو هفته جنگ است، عدد بسیار کوچک می‌باشد."

رییس جمهور ترمپ افزود: "یکجا باهم، می‌توانیم به رویای ایجاد هماهنگی پایدار در منطقه‌ای که قرن‌ها از جنگ، رنج و قتل عام رنج برده است، دست یابیم... و امیدواریم که بتوانیم چشمان جهانیان را به سوی چگونگی حل و فصل سایر درگیری‌های بدون حل معطوف کنیم."

دونالد ترمپ گفت که هفت میلیارد دیگر را شماری از سایر اعضای ۲۷ کشور بنیانگذار بورد صلح تعهد کرده اند. او از آذربایجان، بحرین، قزاقستان، کویت، مراکش، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اوزبیکستان به عنوان کشورهای کمک‌کننده نام برد.

رییس جمهور ترمپ بورد صلح را طی مراسمی در ۲۲ جنوری در داووس – سویس به عنوان بخشی از طرح خود که ماه سپتمبر گذشته برای برقراری صلح در غزه ارایه کرد، بنا نهاد.

غزه در حال سر بلند کردن از درون ویرانه‌های ناشی از جنگ دوساله در این سرزمین فلسطینی است، جنگی که با حملۀ گروه تروریستی حماس بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد.

آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتوبر سال گذشته این درگیری را متوقف کرد و حماس را در وضعیت ضعیفی قرار داد.

دونالد ترمپ در سخنرانی خود به بورد صلح گفت که سه عضو این بورد – البانیا، قزاقستان و کوزوو - تعهد کرده اند تا سربازان و نیروی پولیس خود را به غزه، به عنوان بخشی از نیروی بین المللی تامین ثبات اعزام کنند. رییس جمهور امریکا علاوه کرد که مصر و اردن "کمک قابل‌توجهی" در راستای آموزش و پشتیبانی از یک نیروی پولیس فلسطینی "قابل اعتماد" برای غزه فراهم می‌کنند.

رییس جمهور ترمپ همچنان درخواست خود را از حماس برای غیرنظامی‌سازی کامل غزه تکرار کرد. پس از پایان جنگ اسراییل – حماس با میانجی‌گری ایالات متحده، حماس کمتر از نیمی از سرزمین‌های فلسطینی را در کنترول دارد و نیروهای اسراییلی اندکی بیش از نیمی از آن را در تصرف خود دارد.

دونالد ترمپ گفت: "جنگ در غزه پایان یافته است. شعله‌های اندکی مشتعل اند. حماس ... فکر می‌کنم قسمیکه وعده کرده است، سلاح‌های خود را به زمین می‌گذارد. اگر آنان این‌کار را نکنند ... با آنان با شدت برخورد خواهد شد. آنان همچو چیزی را نمی‌خواهند."

رییس جمهور ترمپ بدون گرفتن نام گفت که دو کشور به وی گفته اند که می‌خواهند وارد عمل شوند و "تعدادی از آنان [حماس] را هدف قرار دهند."

دونالد ترمپ گفت که به آن دو کشور گفته است: "امیدواریم نیازی به آن کار نباشد، به خاطریکه آنان [حماس] یک وعده داده است، آنان به من وعده داده اند تا سلاح شان را به زمین بگذارند. [به نظر می‌رسد] آنان می‌خواهند چنین کاری را بکنند، اما باید دریابیم."

بر اساس فهرستی که قصر سفید ارایه کرده است، نمایندگان ۴۷ کشور به علاوه اتحادیه اروپا در نشست بورد صلح در واشنگتن دی‌سی شرکت کرده اند. در این نشست از ۲۷ عضو بنیانگذار بورد صلح، نمایندگان ۲۶ کشور شرکت داشته و افزون بر آن نمایندگان ۲۰ کشور دیگر و اتحادیۀ اروپا به عنوان ناظر شرکت کرده اند.