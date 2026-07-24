انجمن خبرنگاران قصر سفید، سه ماه پس از آنکه ضیافت سالانه این انجمن در پی یک گلولهباری ناتمام ماند، بار دیگر قرار است این مراسم را شام جمعه برگزار کند؛ مراسمی که دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، نیز در آن سخنرانی خواهد کرد.
این ضیافت که در آن خبرنگاران و مقامهای حکومت گردهم میآیند، در هوتلی در نزدیکی قصر سفید برگزار میشود. برنامه اصلی قرار بود در ماه اپریل در هوتل واشنگتن هیلتن برگزار شود، اما پس از گلولهباری در بیرون تالار، مراسم متوقف شد.
انجمن خبرنگاران قصر سفید گفته است که در این مراسم از ویکتور گونزالس، مامور سرویس مخفی امریکا که در جریان گلولهباری ماه اپریل زخمی شد، و نیز از کارمندان هوتل قدردانی خواهد شد.
این ضیافت هر سال برای فراهمکردن بورسیههای تحصیلی خبرنگاری و تجلیل از آزادی بیان و آزادی مطبوعات که در متمم نخست قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده است، برگزار میشود.
ویجیا جیانگ، رییس پیشین انجمن خبرنگاران قصر سفید، هنگام اعلام زمان جدید برگزاری این مراسم گفت که این ضیافت پیام روشن خواهد داشت؛ اینکه خشونت در جامعه امریکا جا ندارد و مطبوعات آزاد با تهدید و ارعاب خاموش نخواهند شد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه گفت که رییسجمهور دونالد ترمپ مشتاق است برنامهای را که در ماه اپریل به دلیل "اقدام نفرتانگیز برای ترور" او ناتمام ماند، از سر بگیرد.
کول الن، متهم حمله ماه اپریل، همه اتهامها، از جمله تلاش برای ترور رییسجمهور، را رد کرده است.
در آستانۀ برگزاری این مراسم، صدها خبرنگار پیشین و بازنشسته همراه با هشت سازمان مدافع آزادی مطبوعات، در نامۀ مشترک از انجمن خبرنگاران قصر سفید خواستند در حضور رییس جمهور بهطور علنی از آزادی مطبوعات و خبرنگارانی که هدف حملات لفظی او قرار گرفتهاند، دفاع کند و در برابر تلاشهای حکومت برای تضعیف متمم نخست قانون اساسی ایستادگی نشان دهد.
اوایل ماه جاری نیز انجمن خبرنگاران قصر سفید با نشر اعلامیهای از چند خبرنگار روزنامه نیویارک تایمز حمایت کرد که حکومت برای وادار کردن آنان به افشای منابعشان درباره گزارشهایی پیرامون نگرانیهای امنیتی مربوط به طیاره اهدایی قطر که رییسجمهور از آن استفاده میکند، احضاریه صادر کرد.
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