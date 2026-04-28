عامل تیراندازی در ضیافت خبرنگاران قصر سفید به تلاش برای ترور ترمپ متهم شد

فرد مظنون به تیراندازی در ضیافت سالانه خبرنگاران قصر سفید رسماً به تلاش برای ترور دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا متهم شد؛ اتهامی که در صورت محکومیت میتواند منجر به مجازات سنگین شود.
کولن توماس الن، ۳۱ ساله باشنده ایالت کالیفورنیا، علاوه بر اتهام اصلی ترور، به ارتکاب دو فقره جرم از جمله استفاده از سلاح در جریان خشونت و انتقال اسلحه و مهمات از یک ایالت به ایالت دیگر نیز متهم شده است . مقامات قضایی همچنین اعلام کردند که با ادامه تحقیقات، احتمالاً اتهامات بیشتری نیز علیه او مطرح خواهد شد.
به گفته مقامات وزارت عدلیه امریکا، الن در زمان حمله مسلح به یک قبضه اسلحه شکاری(شاتگن)، یک میل تفنگچه و سه قبضه چاقو بوده است. در صورت اثبات جرم در محکمه، او ممکن است با حکم حبس ابد روبرو شود.
تاد بلانچ، سرپرست وزارت عدلیه، پس از جلسه تفهیم اتهام در یک نشست خبری گفت: "ما در حال بررسی کامل این قضیه هستیم. قانون را با دقت اجرا خواهیم کرد و اطمینان میدهیم که پاسخگویی در قبال این اقدام، سریع و قطعی خواهد بود.
او افزود:" خشونت هیچ جایگاه در زندگی مدنی ندارد. نباید و نمیتوان اجازه داد که از خشونت برای مختل کردن نهادهای دموکراتیک یا ارعاب مسوولان آنها استفاده شود و قطعاً نباید اجازه داد که چنین اقداماتی علیه رییسجمهور ایالات متحده امریکا ادامه یابد."
جزییات نقشه حمله و مسیر سفر متهم
جینن پیرو، سارنوال واشنگتن دی سی گفت که بر اساس تحقیقات، الن به تاریخ ۶ اپریل، یعنی تنها یک ماه پس از اعلام حضور رسمی دونالد ترمپ در مراسم هوتل هیلتون، اقدام به ریزرف اتاق کرده بود.
او برای سه شب (۲۴ تا ۲۶ اپریل) در هوتل اقامت داشت. الن سفر خود را از ۲۱ اپریل از لاس آنجلس کالیفورنیا آغاز کرد و پس از عبور از شیکاگو، روز ۲۴ اپریل با قطار ریل وارد واشنگتن دی سی شد. او در همان روز در اتاقی در طبقه بالای سالون اصلی مراسم، جایی که رییس جمهور ترمپ ، میلانیا ترمپ بانوی اول، جی دی ونس، معاون رییسجمهور و سایر مقامات ارشد حضور داشتند، اقامت گزید.
سارنوال واشنگتن دی سی افزود: " او (الن) کاملاً آگاه بود که رییسجمهور و بانوی اول ساعت ۸ شب وارد سالون شدند و در ساعت ۸:۴۰ شب تصمیم گرفت به سمت سالن اصلی حمله کند."
در جریان این درگیری، الن چندین گلوله شلیک کرد که یکی از آنها به یک مامور امنیتی اصابت کرد، با این حال، واسکت ضدگلوله جان این مامور را نجات داد. همان ماموری که مورد اصابت قرار گرفته بود، پنج گلوله به سمت مهاجم شلیک کرد، اما گلولهها به الن برخورد نکرد و او تنها بر اثر زمین خوردن و محاصره توسط نیروها بازداشت شد.
واکنش قصر سفید
مقامات قضایی میگویند الن در یادداشت (مانیفست) خود صراحتاً اعلام کرده که هدفش هدف قرار دادن مقامات دولت است و اولویتبندی او "از بالاترین رده به پایین" بوده است. جین پیرو تاکید کرد که قصد متهم، از میان بردن بیشترین تعداد ممکن از اعضای عالیرتبه کابینه بوده است.
در همین حال، قصر سفید این واقعه را "سومین تلاش بزرگ برای ترور رییس جمهور ترمپ در دو سال اخیر" نامید. کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه (۲۷ اپریل) در نشست خبری گفت: "این شب توسط فردی ضد ترمپ، و دیوانه که برای ترور رییس جمهور و مقامات دولت از آن سوی کشور سفر کرده بود، به گروگان گرفته شد."
لیویت حرفها و موضعگیریهای تند سیاسی را عامل این سوءقصدها دانست و گفت: "ما نباید در کشوری زندگی کنیم که ترس مداوم از خشونت سیاسی هر روز در جامعه ما رخنه کند. ما میتوانیم و باید اختلافات شدیدی با هم داشته باشیم، اما این اختلافات باید مسالمتآمیز باقی بمانند. مناظره، اعتراض مسالمتآمیز و رأی دادن راه حل اختلافات است، نه گلوله."
او همچنین گفت که در سالهای اخیر، هیچکس به اندازه رییس جمهور ترمپ هدف گلوله و خشونت قرار نگرفته است و این وضعیت را پیامد "تخریب هدفمند چهره" او از سوی برخی دیموکراتها و رسانهها دانست. به گفته لیویت، سوزی وایلز، رییس کارکنان قصر سفید، در هفته جاری نشستی را با مقامات ارشد وزارت امنیت داخلی، سرویس مخفی و تیمهای عملیاتی برگزار خواهد کرد تا طرزالعملهای امنیتی رییسجمهور را مورد بازنگری قرار دهند.
واکنشهای داخلی و ادامه روند قانونی
دونالد ترمپ پیش از این نیز دو بار هدف سوءقصد قرار گرفته بود؛ بار نخست در ماه جولای ۲۰۲۴ در منطقه باتلرر ایالت پنسیلوانیا و بار دوم در سپتمبر همان سال در پالمبیچ فلوریدا.
لیویت در پاسخ به این پرسش که آیا رییسجمهور دیدارهای عمومی خود را تغییر خواهد داد یا خیر، تأکید کرد که ترمپ "ذرهای تردید به خود راه نداده" و همچنان "میخواهد در سراسر کشور در میان مردم حضور یابد".
از سوی دیگر، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دیموکرات در مجلس نمایندگان، در گفتگو با فاکسنیوز، خشونت سیاسی را امری غیرقابلقبول خواند و گفت: "ما میتوانیم اختلافات عمیقی با هم داشته باشیم، اما مهم این است که بیاموزیم چگونه بدون بدرفتاری و توهین، با هم مخالفت کنیم. خشونت هرگز راهحل نیست؛ فرقی نمیکند که هدف آن جناح راست ، چپ یا میانهرو باشد."
متهم کولن توماس الن تا زمان جلسه بعدی محکمه در روز پنجشنبه (۳۰ اپریل) در بازداشت خواهد بود. در آن جلسه درباره ادامه بازداشت او تا زمان محاکمه تصمیمگیری میشود.
همچنین جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده الن برای تاریخ ۱۱ می سال جاری در محکمه فدرال واشنگتن دیسی تعیین شده است. محکمه همچنین برای دفاع از او تیمی از وکلای مدافع فدرال را منصوب کرد.
