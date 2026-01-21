دونالد ترمپ به گروه حماس هشدار داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به گروه تروریستی حماس هشدار داد که اگر در سه هفتۀ آینده، به عنوان بخشی از طرح صلح ترمپ برای غزه، به خلع سلاح سازی آغاز نکند، نابود خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه ۲۱ جنوری در سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سویس، گفت که حماس هنگام پذیرش مرحلۀ نخست طرح صلح غزه که در ماه اکتوبر به آتش‌بس میان آن گروه و اسراییل منجر شد، به خلع سلاح شدن توافق کرده بود.

دونالد ترمپ با اشاره به تروریستان حماس گفت: "آنان سلاح به دست به دنیا می‌آیند، لذا انجام این کار [خلع سلاح] آسان نیست...اما این چیزی است که آنان توافق کرده اند. باید آن را انجام دهند."

رییس جمهور ترمپ گفت که حکومت وی در سه هفتۀ آینده "قطعاً" خواهد فهمید که آیا حماس به تعهد خود پابند است یا نه. او گفت: "اگر آنان [به توافق شان] عمل نکنند...به بسیار سرعت از بین برده خواهند شد."

از زمان آغاز آتش‌بس، رهبران حماس چندین بار آشکارا گفته اند که خلع سلاح را نمی‌پذیرند. ایالات متحده و اسراییل به حماس هشدار داده اند که هر طوری که شود این گروه را خلع سلاح خواهند کرد.

حکومت ترمپ، هفتۀ گذشته، گام‌هایی را برای تطبیق مرحلۀ دوم طرح صلح غزه برداشته و به رهبران جهان دعوتنامه‌هایی فرستاد تا به بورد صلح ناظر بر غزه و تشکیل کمیتۀ تکنوکرات برای مدیریت امور روزمرۀ غزه، بپیوندند.

قصر سفید گفته است که رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در مراسم اعلام منشور بورد صلح غزه که در داووس برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. ده‌ها نفر از رهبران جهان دریافت دعوت‌نامه را برای پیوستن به این بورد تایید کرده و شماری از آنان گفته اند که به آن خواهند پیوست.

در نامه‌هایی که با عبارت یکسان نوشته و در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، ترمپ گفته است که کشورهای بنیانگذار بورد صلح در "تلاش بسیار تاریخی و باشکوه برای تحکیم صلح در شرق میانه" و "آغاز رویکرد جسورانه و جدید برای حل منازعات جهانی" به ایالات متحده خواهند پیوست.