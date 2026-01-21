هشدار رییس جمهور ترمپ به رژیم ایران: ایالات متحده آنان را از روی زمین حذف خواهد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در پاسخ به تهدیدات رژیم ایران علیه خویش، هشدار داد که اگر برایش "اتفاقی بیافتد" ایالات متحده "آنان را از روی زمین حذف" خواهد کرد.
رییس جمهور ترمپ شام سه شنبه در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی نیوز نیشن، در واکنش به تهدیدهای مقامهای رژیم ایران علیه خویش گفت: "آنان نباید اینکار را کنند. اما هشداریه گذاشتهام که اگر چیزی رخ داد، ما به شدت برباد شان خواهیم کرد...تمام آن کشور منفجر میشود."
ترمپ این هشداریه را "رهنمودهای بسیار قاطع" به نظامیان امریکایی خواند تا "آنان [رژیم ایران] را از روی زمین حذف کنند".
در مصاحبهای که نشریۀ پولیتیکو روز شنبه آن را نشر کرد، رییس جمهور ترمپ گفت که "زمان آن رسیده است که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم".
رییس جمهور ایالات متحده، سرکوب بیرحمانۀ اعتراضات جاری در ایران را محکوم کرده و آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران را "یک فرد بیمار" توصیف کرد که به گفتۀ وی " باید کشورش را بهدرستی اداره کند و کشتن مردم را متوقف کند."
استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ دونالد ترمپ در امور ماموریتهای صلح روز چهارشنبه در مصاحبهای در شهر داووس سویس گفت که کشتار جمعی معترضان در ایران "وحشتناک" است.
ویتکاف گفت: "ایران باید روشهای خود را تغییر دهد. آنان باید این کار را انجام دهند. اگر چنین کنند و نشان دهند که تمایل به انجام این کار دارند، فکر کنم بتوانیم این موضوع را از طریق دپلوماتیک حل کنیم."
در همین حال، نتبلاکس، گروه ناظر بر انترنت، مستقر در لندن، روز چهارشنبه در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است که به عنوان بخشی از سرکوب معترضان، قطع انترنت در ایران، وارد دوازدهمین روز شده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز چهارشنبه در حساب کاربری فارسی خود در شبکۀ ایکس نگاشته است: "پارانویای رژیم جمهوری اسلامی، کشور را به حالتی از حکومت نظامی اعلامنشده فرو برده است."
این وزارت همچنان نگاشته است: " سرکوب بیوقفه رژیم تنها ثابت میکند که آنها از مردم خود بیشتر از هر تهدید خارجی میترسند. ایران پتانسیل عظیمی دارد و آینده میتواند روشن باشد اگر رهبرانش خدمت را به جای سرکوب انتخاب کنند."
