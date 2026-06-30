استیف ویتکاف، فرستادهٔ ایالات متحدهٔ امریکا در امور صلح و جرید کوشنر، داماد و مشاور رییس جمهور دونالد ترمپ، برای بحث در مورد ایران، روز سه شنبه (۳۰جون) وارد قطر شدند.

یک مقام قصر سفید به صدای امریکا گفته است که ویتکاف و کوشنر با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم قطر و میانجی‌های دیگر دیدار می‌کنند تا به "بحث منطقه‌ای در مورد تفاهمنامهٔ اخیر میان واشنگتن و تهران، ادامه دهند".

به گفتهٔ این مقام، انتظار میرود که "هیات‌های امریکا و ایران روز چهارشنبه (اول جولای) به‌طور جداگانه در مذاکرات فنی با میانجی‌های قطری و پاکستانی" شرکت کنند.

کمتر از ۲۴ ساعت قبل از این، دونالد ترمپ، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، بدون ارایهٔ جزییات بیشتر، نوشته بود که ایران درخواست یک نشست کرده و این (نشست) روز سه شنبه در دوحه برگزار خواهد شد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجهٔ قطر، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که هیات امریکایی با میانجی‌های قطری در مورد مذاکرات میان واشنگتن و تهران صحبت خواهند کرد و بحث‌ها "بر تمامی موضوعات منطقه‌‍ای به شمول، مذاکرات با ایران، به شمول لبنان و دیگر مسایل در منطقه" متمرکز خواهد بود.

به گفتهٔ الانصاری هیات امریکایی "برای مذاکرات مستقیم با ایرانی‌ها یا جلسات مرتبط، به [قطر] نیامده اند".

در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، روز سه شنبه گفت که صحبت با قطر در مورد تطبیق تفاهمنامهٔ اخیر با واشنگتن، به شمول "بند مربوط به آزاد سازی دارایی‌های محدود شدهٔ ایران" ممکن روز چهارشنبه (اول جولای) صورت گیرد.

واشنگتن و تهران به هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگهٔ هرمز، در اواسط ماهٔ جون بر یک تفاهمنامهٔ ۱۴ ماده‌ای توافق کردند.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، نوشته است که "اگر طرف امریکایی به تفاهم نامه پایبند باشد ما هم به تعهدات مان عمل می‌کنیم".

دیدار هیات‌های امریکایی و ایران با مقام‌های قطر، پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده در واکنش به حملات طیاره‌های بی سرنشین ایران بر کشتی‌های باربری در تنگهٔ هرمز، برای دو روز پیهم، مواضع نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که ایالات متحده خشونت را با خشونت پاسخ خواهد داد، اما ابراز امیدواری کرد که چنین نشود، زیرا به گفتهٔ او، رییس جمهور ترمپ "می‌خواهد تا روند صلح به پیش برود".