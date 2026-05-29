پس از آن که یک طیارۀ بی‌سرنشین روسی در جریان حملۀ شبانه بر اوکراین، به یک ساختمان مسکونی در رومانیا برخورد و غیرنظامیان را مجروح کرد، مقام‌های اروپایی این رویداد را محکوم کردند.

کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه (۲۹ می) در شبکه ایکس نوشت: "پس از حادثۀ طیاره بی‌سرنشین در رومانیا، نباید به مسکو اجازه داده شود که حریم هوایی اروپا را بدون مجازات نقض کند."

او افزود: "وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا دیروز متعهد شدند که فشار بر روسیه را افزایش دهند، حمایت از اوکراین را بیشتر کنند و در آمادگی دفاعی خود اروپا سرمایه‌گذاری کنند."

اورسلا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت که روسیه "بار دیگر از یک خط قرمز عبور کرده است."

مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، پس از گفتگوی تیلفونی با نیکوشور دان، رییس‌جمهور رومانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "رفتار بی باکانۀ روسیه خطری برای همه ماست...تاکید کردم که ناتو آمادۀ دفاع از هر وجب از قلمرو کشورهای عضو است."

روته بدون اشاره به احتمال دفاع جمعی ناتو گفت: "ما همچنان آمادگی‌های خود را برای بازدارندگی و دفاع در برابر هرگونه تهدید، از جمله تهدید طیاره‌های بی‌سرنشین، تقویت خواهیم کرد."

رومانیا همزمان با احضار سفیر روسیه در بخارست، اعلام کرد که طی چند ساعت آینده قراردادی را امضا خواهد کرد که بر اساس آن، اتحادیه اروپا توانمندی‌های دفاع ضد طیاره‌های بی‌سرنشین در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

نیکوشور دان، رییس‌جمهور رومانیا، گفت که این کشور نخواهد پذیرفت که "جنگ تجاوزکارانه‌ای که روسیه علیه اوکراین به راه انداخته" است به شهروندان این کشور منتقل شود.

او افزود که از وزارت خارجه خواسته است بدون تاخیر مجموعه‌ای از اقدامات را درباره روابط این کشور با روسیه ارایه کند؛ اقداماتی که "متناسب با این وضعیت بسیار جدی" باشند.

ژان نویل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز اعلام کرد که پاریس سفیر روسیه را احضار کرده است.

رومانیا، عضو ناتو، روز جمعه اعلام کرد که یک طیارۀ بی‌سرنشین در جریان حمله شبانۀ روسیه بر اوکراین، در جنوب شرق رومانیا اصابت کرد و دو نفر را زخمی کرد.

این نخستین بار از زمان آغاز جنگ است که یک طیارۀ بی‌سرنشین به منطقه‌ای پرجمعیت در رومانیا برخورد کرده و موجب جراحت افراد شده است.

این حادثه در رومانیا، که عضو اتحادیه اروپا نیز است، احتمالاً تنش‌ها را در جناح شرقی ناتو افزایش خواهد داد. همسایگان متحد اوکراین نگران سرایت جنگ روسیه علیه این کشور به آن سوی مرزهایش استند.

وزارت دفاع رومانیا اعلام کرد که این کشور که ۶۵۰ کیلومتر سرحد زمینی با اوکراین دارد، از زمانی که مسکو حملات خود را به بنادر اوکراین در امتداد رود دانوب آغاز کرده، ۲۸ بار شاهد نقض حریم هوایی خود توسط طیاره‌های بی‌سرنشین روسی بوده است.

روسیه تاکنون واکنشی فوری به این رویداد نشان نداده است.