امیدواری رییس جمهور ترمپ بر توقف جنگ اوکراین

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که "بسیارزود" با ولادمیر پوتین، همتای روسی اش صحبت خواهد کرد.

این اظهارات آقای ترمپ پس از آن بیان می شود که او از آمادگی حکومت ایالات متحده برای وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه خبر داد.

جنگ روسیه و اوکراین هنوز هم ادامه دارد و باوجود تلاش های حکومت به رهبری ترمپ، هنوز جناح های کیف و مسکو قادر نشده اند اختلافات شان را کنار گذاشته و به توقف جنگ تن دهند.

این در حالی است که رئیس جمهور ترمپ به طور فزاینده‌ای از عدم پیشرفت در جهت صلح در اوکراین ناامید شده است. آقای ترمپ، بار ها گفته است که توقف جنگ روسیه – اوکراین دشوارتر از آنچه بود که او در اوایل تصور می کرد.

دونالد ترمپ، روز یکشنبه هفتم سپتمبر در پاسخ به یک خبرنگار در بارۀ بزرگترین موانع در فرا راه توافق صلح میان روسیه و اوکراین گفت "بحث های بسیار جالبی صورت گرفته و خواهیم دید."

ترمپ افزود: " رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه شنبه به گونۀ جداگانه به کشور ما میآیند. فکر می کنم این موضوع را حل خواهیم کرد. باید حل کنیم."

مقامات اوکراینی روز یکشنبه اعلام کردند که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در طول جنگ، یکشنبه شب بر اوکراین انجام داد که منجر به آتش‌سوزی ساختمان اصلی دولت در مرکز کیف و کشته شدن حداقل چهار نفر، از جمله یک نوزاد، شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده با ابراز نگرانی از تداوم تلفات غیرنظامیان در جنگ روسیه و اوکراین گفت: " می‌دانید، وقتی آنها هفته‌ای ۵ تا ۷ هزار سرباز را بدون هیچ دلیلی از دست می‌دهند، باید آن را حل و فصل کرد. از بین تمام جنگ‌ها، چه کانگو و چه رواندا، گفتند که حل و فصل نخواهد شد، منظورم این است که همه این جنگ‌ها غیرممکن بودند، من هر هفت مورد از آنها را حل و فصل کردم. این (اوکراین و روسیه) موردی بود که فکر می‌کردم آسان‌ترین باشد، اما اینطور نیست. اما فکر می‌کنم حل و فصل خواهد شد."

به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در ساعات اولیه صبح یکشنبه حداقل ۸۰۵ طیارۀ بدون سرنشین و ۱۳ میزایل به سمت اوکراین شلیک کرد که بزرگترین حمله هوایی از زمان آغاز جنگ به حساب میآید.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، حین ملاقات با رییس جمهور پولند در قصرسفید، با وجود عدم قاطعیت در مورد دورنمای مذاکرات رو در رو بین ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، همچنان بر تعهد خود برای پیگیری روند توافق صلح بین روسیه و اوکراین تاکید کرد.