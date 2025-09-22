ایالات متحده به روسیه: حریم هوایی اروپا را نقض نکنید

مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روسیه را ترغیب کرد تا نقض حریم هوایی کشورهای همسایۀ خود را متوقف کرده و از گسترش جنگ اوکراین پرهیز کند.

والتز که روز شنبه به صفت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد حلف وفاداری یاد کرد، روسیه را به نقض حریم هوایی استونیا که عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) است، متهم کرد.

سه طیارۀ نظامی روسیه به تاریخ ۱۹ سپتمبر وارد حریم هوایی استونیا شده و تا ۲۴ کیلومتری مقر پارلمان آن کشور نزدیک شد.

والتز همچنان به رویداد ۱۲ سپتمبر اشاره کرد که در آن یک طیارۀ بی‌سرنشین روسی وارد حریم هوایی پولند شده بود و طیاره‌های ناتو آن را سرنگون کردند.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۲ سپتمبر در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نقض حریم هوایی استونیا توسط روسیه گفت که ایالات متحده به دفاع از قلمرو کشورهای متحد خود متعهد است.

والتز افزود: "می‌خواهم با استفاده از این نخستین فرصت تکرار و تاکید کنم که ایالات متحده و متحدان ما از هر اینچ قلمرو ناتو دفاع خواهند کرد...روسیه باید فوراً چنین رفتارهای خطرناک را متوقف کند."

مایک والتز گفته است، در حالیکه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، به پایان بخشیدن به جنگ روسیه-اوکراین تمرکز کرده است، از روسیه‌ انتظار می‌رود تا "راه‌هایی را برای کاهش تنش جستجو کند، نه خطر گسترش جنگ."

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که نقض حریم هوایی استونیا و پولند "این تصور را ایجاد می‌کند که روسیه یا در صدد تشدید تنش است تا کشورهای بیشتری را وارد جنگ خود با اوکراین کند، یا هم کنترول کامل بر کسانی ندارد که این طیاره‌های بی‌سرنشین و جنگی را به پرواز در می‌آورند."

والتز افزود که با توجه به اینکه "روسیه یک قدرت هسته‌ای با قدرت دسترسی جهانی است" هر یک از این دو سناریو "بسیار نگران کننده" بوده می‌تواند.

رییس جمهور ترمپ به تاریخ ۱۵ اگست میزبان ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در ایالت الاسکا بود و در این دیدار در مورد پایان بخشیدن به جنگ اوکراین صحبت شد. هر دو رهبر این گفتگوها را "سازنده" توصیف کردند.

ترمپ همچنان به تاریخ ۱۸ اگست با رهبران اروپایی در قصر سفید دیدار کرد و به آنان در مورد جزییات گفتگوهایش با پوتین معلومات داد. آنان همچنان در مورد راه‌های پایان جنگ و دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین صحبت کردند.

ترمپ همچنان گفته است که زمینۀ ملاقات رودرو میان پوتین و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین را فراهم می‌کند تا اختلافات شان را حل کنند، اما چنین ملاقاتی تا کنون اتفاق نیفتاده است.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اظهارات رییس جمهور دونالد ترمپ را تصریح کرد و از روسیه خواست تا وارد گفتگوهای مستقیم با اوکراین به هدف ختم جنگ شود.