مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه (۷ می) در سفر رسمی وارد واتیکان شد و با پاپ لیو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای مسیحی جهان دیدار کرد.
وزارت امور خارجه امریکا در بیانیهای گفته است که طرفین در این نشست پیرامون وضعیت شرق میانه و موضوعات استراتیژیک در نیمکره غربی گفتگو کردند. این بیانیه تأکید میکند که این دیدار بر روابط مستحکم دوجانبه و تعهد مشترک واشنگتن و واتیکان به ترویج صلح و کرامت انسانی متمرکز بوده است.
وزیر خارجه امریکا که صبح پنجشنبه تحت تدابیر امنیتی وارد قلمرو واتیکان شد، در جریان این بازدید دونیم ساعته، علاوه بر دیدار با پاپ، با مقامات ارشد مذهبی و سیاسی از جمله اسقف پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان نیز گفتگو کرد.
با وجود اهمیت این نشست که نخستین دیدار یک مقام بلندپایه دولت ترمپ با پاپ در یک سال اخیر محسوب میشود، مقامات واتیکان هنوز بهطور رسمی درباره جزییات آن اظهار نظر نکردهاند.
این دیدار در حالی صورت میگیرد که روابط میان واشنگتن و واتیکان در هفتههای اخیر به دلیل اختلافنظر علنی بر سر رویکرد امریکا و اسراییل در قبال جنگ ایران پر تنش بوده است.
پیش از این، رییسجمهور ترمپ در پیامهایی در شبکههای اجتماعی، پاپ را در حوزه سیاست خارجی "ضعیف و افتضاح در عرصه سیاست" توصیف کرده بود.
در مقابل، پاپ لیو با دفاع از موضع تاریخی کلیسا علیه تسلیحات هستهای، از تمامی انسانهای نیکاندیش خواست که جنگ را رد کنند، بهویژه جنگ های که به گفته او ناعادلانه هستند، مشکلی را حل نمیکنند و تنها در حال گسترشاند.
مارکو روبیو که خود پیرو آیین کاتولیک است، اوایل این هفته تاکید کرد که این سفر از پیش برنامهریزی شده بود و ارتباطی به تنش های اخیر ندارد.
قرار است این دپلومات ارشد امریکایی در ادامه برنامه خود، با صدراعظم و وزیر امور خارجه ایتالیا نیز دیدار و گفتگو کند.
