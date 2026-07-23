روبیو پس از دیدار با لاوروف؛ امریکا برای کمک به ختم جنگ اوکراین متعهد است

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۳ جولای گفت که ایالات متحده آماده است برای پایان بخشیدن جنگ در اوکراین "نقش سازنده" ایفا کند.

روبیو پس از دیدار با سرگی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه در حاشیۀ نشست انجمن کشورهای جنوب‌شرق آسیا (آسین) در شهر مانیلا، پایتخت فلیپین گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده آماده بوده است تا در صورت بروز فرصت، برای تسهیل پایان بخشیدن این "جنگ بی‌مفهوم" کمک کند.

روبیو بدون ارایۀ جزییات، صحبت‌هایش را با لاوروف "بحث خوب و رک و راست" خواند. او یکبار دیگر موضع ایالات متحده را در قبال جنگ اوکراین تصریح کرد: "ما خواستار توافق صلح استیم. می‌خواهیم جنگ پایان یابد. آماده‌ایم تا هر نقش مثبتی را که می‌توانیم، برای پایان دادن به جنگ ایفا کنیم."

وزیر خارجۀ ایالات متحده با اشاره به حملات روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین و تلفات غیرنظامیان اوکراینی گفت که این جنگ بهای سنگینی بر جاگذاشته است.

روبیو گفت: "فکر می‌کنم این جنگ بسیار خونین است. به باور من هر دو طرف باید مشوق‌هایی برای پایان بخشیدن آن داشته باشند. آزمون، یافتن راه حلی است که هر دو جانب درگیر پذیرای آن باشند. ما تلاش کرده‌ایم و به تلاش ادامه خواهیم داد تا ببینیم که یک راه میانه را برای تحقق این کار پیدا کنیم."

سرگی لاوروف نیز از آمادگی روسیه برای یافتن راه حل سیاسی و دپلوماتیک برای پایان این جنگ خبر داد. به نقل از یک بیانیۀ وزارت خارجۀ روسیه، لاوروف به روبیو گفته است که مسکو به طرح صلح که از سوی رییس جمهور ترمپ و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در اگست سال ۲۰۲۵ در الاسکا پیشکش شد، متعهد است.

با اینحال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته است که مسکو در مورد چشم انداز یک توافق فوری برای پایان جنگ در اوکراین بسیار زیاد خوشبین نیست.

سخنگوی کرملین ابراز امیدواری کرد که ستیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ایالات متحده در امور صلح و جرد کوشنر، داماد و مشاور رییس جمهور ترمپ، به مسکو سفر کنند. او افزود که روسیه به گفتگوها با ایالات متحده ادامه خواهد داد.