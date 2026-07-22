زیلینسکی قوماندان جدید نیروهای مسلح اوکراین را معرفی کرد

ولادیمیر زیلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین، روز سه شنبه، میخایلو دراپاتی را به‌عنوان قوماندان جدید نیروهای مسلح این کشور معرفی کرد و الکساندر سیرسکی را از این سمت برکنار ساخت.



زیلینسکی در پیامی در تلگرام گفت: "تصمیم گرفته‌ام که میخایلو دراپاتی به عنوان قوماندان جدید نیروهای مسلح اوکراین تعیین شود." او از خدمات سیرسکی و تمامی نظامیان اوکراینی برای حفظ مواضع دفاعی این کشور قدردانی کرد.

این تصمیم پس از چند روز اعتراض در شهرهای مختلف اوکراین اتخاذ شد؛ اعتراض‌هایی که در پی برکناری میخایلو فدوروف، وزیر پیشین دفاع، شکل گرفت. فدوروف که از حامیان اصلاحات در اردوی اوکراین بود، سیرسکی را به جلوگیری از اجرای اصلاحات و تلاش برای برکناری‌اش متهم کرده بود؛ اتهامی که سیرسکی آن را رد کرد.

دراپاتی، ۴۳ ساله، سومین قوماندان عمومی نیروهای مسلح اوکراین از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ است. او پس از انتصابش در صفحه فیسبوک خود نوشت: "خدمت به اوکراین همواره برای من افتخار بوده و در جنگ برای استقلال، به معنای پذیرش مسوولیتی مطلق است." فدوروف نیز این انتصاب را "نفسی تازه و امیدی نو" برای مبارزه مردم آزاد در راه آزادی و عدالت توصیف کرد.

کرملین این تغییر را بی‌تاثیر بر روند جنگ دانسته و اعلام کرد که عملیات نظامی روسیه همچنان ادامه خواهد یافت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت این تغییر "هیچ تاثیری بر وضعیت خطوط مقدم جنگ نخواهد داشت."

این تقرر و تبدل در حالی صورت می‌گیرد که حملات دو طرف بر یکدیگر کماکان ادامه دارد. اردوی اوکراین در اعلامیه‌ای گفت که طیاره‌های بی‌سرنشین این کشور برای دومین بار در یک هفته، انبارهای شرکت روسی "وایلدبریز"، بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین روسیه، را هدف قرار داده‌اند. زیلینسکی این شرکت را به نگهداری قطعات طیاره‌های بی‌سرنشین برای اردوی روسیه متهم کرد.

در مقابل، مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات اوکراین به منطقه کراسنودار یک نفر کشته شده است. روسیه همچنین گفت که زیرساخت‌های بندری و کشتی‌هایی را در بندرهای اودسا و چورنومورسک هدف قرار داده که به گفته مسکو، در حمایت از فعالیت‌های نظامی اوکراین استفاده می‌شدند.

در پی این حملات، شرکت کشتیرانی "مرسک" خدمات خود از طریق بندر ماهیگیری چورنومورسک را متوقف و مسیر انتقال کالا را به رومانیا تغییر داد.

در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار تلفات غیرنظامیان در جنگ روسیه و اوکراین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته است.