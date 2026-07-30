در پی حملات اوکراین بر پالایشگاههای نفت و مراکز لوژستیکی روسیه، مسکو دهها میزایل و صدها طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی را بر اوکراین شلیک کرد که در نتیجه آن هشت نفر از جمله سه کودک کشته و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که روسیه بیش از ۷۰ میزایل و حدود ۲۸۰ درون شلیک کرده و به گفتهٔ نیروی هوایی اوکراین، شهر کیف و منطقه لویو (Lviv) در غرب اوکراین و نزدیکی مرز پولند، اهداف اصلی این حملات بودند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که واحدهای دفاع هوایی این کشور موفق شدند ۵۵ میزایل و ۲۶۵ درون را سرنگون کنند، اما از میان ۹ میزایل بالستیک تنها یک فروند رهگیری شد. همچنین ۱۱ میزایل و ۱۷ درون به اهداف خود در ۲۰ نقطه مختلف اصابت کردند.
زیلینسکی در پیامی با اشاره به کمبود تجهیزات دفاع هوایی، از متحدان کشورش خواست تا کمکهای بیشتری ارایه کنند.
وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد که یک میزایل کروز روسی وارد حریم هوایی پولند نیز شده است. پولند که عضو اتحادیه اروپا و ناتو است، در جریان این حملات برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگندههایش را به پرواز درآورد.
زیلینسکی با انتشار تصاویری از خانههای ویرانشده، آتشسوزیها و نیروهای امدادرسان که در میان آوار به جستجو مشغول بودند، گفت: "تاکنون گزارش شده که هشت نفر در سراسر کشور جان باختهاند. دهها نفر نیز زخمی شدهاند و همه آنان تحت مراقبتهای طبی لازم قرار دارند. "
او افزود که تنها "مهارت فوقالعاده "نیروهای دفاع هوایی اوکراین باعث نجات جان بسیاری از مردم شد، آن هم در شرایطی که تجهیزات دفاع هوایی یا در اختیار این کشور قرار نگرفتهاند یا با تأخیر تحویل داده میشوند.
سیستم دفاع هوایی پاتریوت ساخت امریکا تنها سیستم موجود در زرادخانه اوکراین است که توانایی رهگیری میزایلهای بالستیک روسیه را دارد؛ میزایلهایی که با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند. با این حال، این سیستم در سطح جهان با کمبود مزمن مواجه است.
اوکراین نیز شب گذشته چندین دیپوی لوژستیکی روسیه را هدف قرار داد که به گفتهٔ مقامهای ارشد اوکراین، هدف این حملات، کاهش درآمدهای بودجهای روسیه و تضعیف توان اقتصادی این کشور برای ادامه جنگ علیه اوکراین بوده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سیستمهای دفاع هوایی این کشور طی شب گذشته در مجموع ۲۵۸ درون را سرنگون کردهاند. این آمار شامل درونهای است که بر فراز مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین نیز رهگیری شدهاند.
با ورود جنگ به پنجمین سال خود، پیشرویها در خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری جنگ به کندی انجام میشود، اما روسیه و اوکراین هر دو حملات دوربرد هوایی خود را تشدید کردهاند.
گروه