مقامات در روسیه و اوکراین از حملات میزاییلی خبر دادند

مقام‌های اوکراینی اعلام کرده‌اند که روسیه شب گذشته یکی از مرگبارترین حملات خود در سال جاری را بر کییف پایتخت این کشورو شماری از شهرهای دیگر انجام داده است.

بر اساس گزارش‌ها، در این حملات که با استفاده از میزاییل ها صورت گرفت، دست‌کم ۱۷ نفراز جمله یک کودک ۱۲ ساله، کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال، در داخل خاک روسیه نیز یک حمله گسترده طیاره های بی سرنشین از سوی اوکراین به بندر تاوپسه دربحیره سیاه گزارش شده است. به گفته مقام‌های روسی، در این حمله دو نفر، از جمله یک دختر ۱۴ ساله، جان باخته و هفت تن دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد همچنین باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی در این بندر شده است؛ بندری که یکی از مراکز مهم تصفیه و صادرات نفت، زغال‌سنگ و کود شیمیایی به شمار می‌رود.

گزارش‌ها از کیییف حاکی است که در طول شب، چندین آتش‌سوزی در نقاط مختلف شهر رخ داده و دود غلیظی آسمان را پوشانده است.