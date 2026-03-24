دیدار روبیو با وزیران جی۷ برای بحث در مورد اوکراین و شرق میانه

وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرده است که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، روز جمعه ۲۷ مارچ در فرانسه با همتایان خود در گروه جی۷ دیدار خواهد کرد تا درباره جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های جاری در شرق میانه گفتگو کند.

این گفتگوها در سرنه-لا-ویل فرانسه در حالی برگزار می‌شود که عملیات‌ نظامی ایالات متحده و اسراییل در ایران ادامه دارد و تهران نیز به حملات خود علیه کشورهای همسایه ادامه می‌دهد.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "وزیر خارجه با همتایان خود دیدار خواهد کرد تا در باره جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت شرق میانه و تهدیدهای جهانی علیه صلح و ثبات گفتگو کند."

کشورهای جی۷ روز شنبه ۲۰ مارچ، با صدور بیانیه‌ای، ایران را به خاطر حملات "بی‌باکانه" علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر کشورهای شرق میانه محکوم کردند.

وزیران امور خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند که حملات ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه "ناموجه" است.

آنان در این بیانیه خواستار "توقف فوری و بی‌قید و شرط" همه حملات از سوی رژیم ایران شده و بر حفاظت از مسیرهای آبی، از جمله تنگۀ استراتیژیک هرمز، تاکید کرده اند.

در بیانیه آمده است: "گروه هفت بارها گفته اند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید برنامه میزایل‌های بالستیک خود را متوقف کند، به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و سراسر جهان پایان دهد و خشونت و سرکوب وحشتناک علیه مردم خود را متوقف کند."