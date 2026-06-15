نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد تمدید ماموریت یوناما در افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر، روز دوشنبه ۱۵ جون رای‌گیری می‌کند.

انتظار می‌رود که در این نشست، قطعنامۀ پیشنهادی منشی عمومی ملل متحد تایید شده و ماموریت یوناما تا تاریخ ۱۷ جون سال ۲۰۲۷ تمدید شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال، به درخواست شماری از اعضای این شورا، به ویژه ایالات متحده برای بازنگری ساختاری، کارآیی و توانایی یوناما برای اجرای وظیفه در شرایط کنونی افغانستان، ماموریت این نهاد را برای سه ماه تمدید کرد.

جفری بارتوس، نمایندۀ ایالات متحده در امور اداره و اصلاحات ملل متحد، هفتۀ گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان، یوناما را پرهزینه‌ترین ماموریت ویژۀ سیاسی ملل متحد خواند.

بارتوس ضمن قدردانی از تاکید اعضای شورای امنیت برای بهبود موثریت یوناما گفت که عملکردهای طالبان، به شمول ممانعت آن گروه از ورود کارمندان زن در تاسیسات ملل متحد در سرتاسر افغانستان، سدی را سر راه فعالیت‌های یوناما در افغانستان ایجاد کرده است.

نهاد "گزارش شورای امنیت" مستقر در نیویارک که فعالیت‌های شورای امنیت ملل متحد را دنبال می‌کند، در گزارشی گفته است که یکی از مهم‌ترین موارد شامل در پیش‌نویس جدید قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما، درخواست انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد برای بازنگری استراتیژیک برای بهبود کارآیی یوناما است.

یوناما که یک ماموریت سیاسی است در ماه مارچ ۲۰۰۲، بنا به درخواست حکومت افغانستان، بر اساس قطعنامۀ ۱۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شد تا حکومت و مردم افغانستان را در تامین صلح و انکشاف پایدار کمک کند.

پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، یوناما در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تسهیل ارتباط میان مقام‌های حاکم در افغانستان با جامعۀ جهانی، نقش بازی کرده است.