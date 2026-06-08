جیفری بارتوس، یکی از نمایندگان ایالات متحدهٔ امریکا در سازمان ملل متحد، حکومت طالبان را به "دپلوماسی گروگان گیری" متهم کرد.

بارتوس که روز دوشنبه (هشتم جون) در نشست شورای امنیت ملل متحد صحبت کرد، از همه اعضای این شورا خواست تا "بازداشت غیرعادلانه" شهروندان امریکایی توسط حکومت طالبان را محکوم کنند.

در این نشست که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شد، بارتوس افزود: "اقدامات طالبان همچنان مانع فعالیت های یوناما می‌ شود، منجمله جلوگیری از ورود کارکنان زن افغان به محوطه های [مربوط به] ملل متحد در سراسر [افغانستان]."

نمایندهٔ ایالات متحده همچنان خواستار تعیین نمایندهٔ ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان شد و گفت عدم موجودیت یک نمایندهٔ ویژه دایمی "پاسخگو قرار دادن" طالبان را تضعیف می کند.

جورجیت گانیون، معاون نمایندهٔ ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان که سرپرستی یوناما را نیز بر عهده دارد، در مورد وضعیت این کشور به شورای امنیت ملل متحد گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان "در ظاهر" با ثبات است و افزود که "هیچ چالش مسلحانه یا سیاسی معنی دار" در برابر حاکمیت طالبان وجود ندارد.

این مقام ملل متحد اما افزود که اعمال محدودیت های "شدید و روزافزون" از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان ادامه دارد.

گانیون گفت: "حدود ۳.۸ میلیون دختر بین ۷ تا ۱۸سال، به شمول بیش از ۲.۶میلیون دختر نوجوان به مکتب نمی رود. سالانه حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر به طور دایم از مسیر آموزش ثانوی محروم می شود، که نسلی از استعداد و پوتانشیل از دست رفته را ایجاد می کند."

سرپرست یوناما از حکومت طالبان خواست که تمام محدودیت ها بر زنان و دختران افغان را لغو کند.

گانیون در ادامه هشدار داد که محدودیت‌های فزاینده طالبان بر حقوق زنان و دختران، سبب تحمیل "زیان نهادینه و نظام‌مند" شده است؛ زیانی که به گفته وی پیامدهای آن نسل‌های آینده افغانستان را نیز متاثر خواهد ساخت.

او گفت که در نتیجه محرومیت گسترده زنان و دختران از آموزش، بخش‌های صحت و آموزش کشور هم‌اکنون با کمبود نیروی متخصص زن روبه‌رو هستند و در صورت ادامه این وضعیت، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود بیش از ۲۵۰ هزار کارمند مسلکی زن مواجه خواهد شد.

معاون نماینده ویژه سازمان ملل همچنین به بازداشت‌های اخیر زنان و دختران در ولایت هرات اشاره کرد و گفت حدود ۳۰ زن به دلیل نوع پوشش شان بازداشت شده‌اند. او از مقام‌های طالبان خواست تا محدودیت‌ها به ویژه در زمینۀ آموزش و کار زنان و دختران را برداشته و فصل جدیدی را با جامعۀ جهانی باز کنند.

در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است که بازداشت زنان و دختران در هرات برای سومین روز پیهم ادامه دارد، اقدامی که بینت آن را غیرقانونی و غیر قابل قبول خوانده است. بنیت گفته است که بازداشت‌ها باید متوقف و زنان بازداشت شده باید فوراً رها شوند.

پیش از این هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر پیامی در شبکه ایکس، این اقدام طالبان را مایۀ نگرانی جدی حقوق بشر خوانده و ضمن اشاره به حقوق برابر مردان و زنان، گفته بود که همۀ مردم حق آزادی گشت و گذار را دارند.