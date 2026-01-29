دفتر مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان منحل شد

دفتر سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که سر از تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ این ادارۀ مستقل حکومت امریکا منحل شده و ماموریت آن پس از ۱۷ سال پایان می‌یابد.

سیگار در سال ۲۰۰۸ از سوی کانگرس ایالات متحده ایجاد شد که افزون بر نظارت و تفتیش برنامه‌های نظامی، انکشاف و بشری ایالات متحده در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱، از تلاش‌های بازسازی افغانستان نیز نظارت می‌کرد.

این ادارۀ مستقل حکومت ایالات متحده در نزدیک به دو دهه فعالیت خود موارد ضیاع پول، فساد و سواستفاده از منابع مالی را در افغانستان مستند کرد که بر اساس تخمین این اداره آن ده‌ها میلیارد دالر پول مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان ضایع شده یا هم به گونۀ نادرست مدیریت شده است.

سیگار آخرین گزارش خود را در مورد برنامه‌ها و پروژه‌های تمویل شده از سوی ایالات متحده در افغانستان در سوم دسمبر سال ۲۰۲۵ نشر کرد که بر اساس آن، از سال ۲۰۰۲ تا نیمۀ ۲۰۲۱، کانگرس ایالات متحده حدود ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان تخصیص داده است.

بر اساس آخرین گزارش سیگار "این ماموریت [سیگار] به تامین ثبات و دموکراسی در افغانستان متعهد شده بود، اما در پایان نه ثبات و نه هم دموکراسی را تامین کرد."

سیگار روز چهارشنبه ۲۸ جنوری در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس ضمن اعلام خبر پایان ماموریت این نهاد از همه کسانی قدردانی کرد که "کار مستقل نظارتی" سیگار را در ۱۷ سال گذشته دنبال کرده، بهره گرفته و حمایت کرده بودند.

سیگار گفته است که وبسایت و محتویات دیجیتلی خود را به آرشیف وبسایت‌های حکومت فدرال ایالات متحده (CyberCemetery) سپرده است.