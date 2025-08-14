دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)، پنج گزارش اصلی برای تقویت بیشتر نظارت بر سوءاستفاده طالبان از کمکهای ایالات متحده و کمکهای بشری منتشر شده است که جنبههای مختلف دخالت طالبان و بهره برداری از این کمک ها را برجسته می سازد.
مقام های ارشد حکومت امریکا و اعضای کانگرس در مورد اینکه چه مقدار از پول مالیه دهندگان ایالات متحده به دست طالبان رسیده است، سوالاتی را مطرح می کنند.
آخرین گزارش به بررسی چگونگی مصرف کردن کمک های ایالات متحده توسط طالبان برای خود و برای برنامههای خود، به جای مردم افغانستان، می پردازد.
طبق گزارشهای سیگار، طالبان از روشهای مختلفی برای دخالت در جریان کمکها، مانند کمک به گروههای خود، استفاده می کنند. مقررات نهاد های غیردولتی (NGO) در جهت منافع خود است.
این نهاد ها فقط به نهاد هایی که خود انتخاب می کنند اجازه فعالیت می دهد، به کارمندان نهادهای غیردولتی فشار میآورد و از آنها می خواهد که کمکها را بدزدند و با کمک برخی از مقامات سازمان ملل، از تأمین کنندگان رشوه می گیرند.
این گزارش حاکیست که طالبان «از هر وسیله ممکن، از جمله فشار، برای اطمینان از رسیدن کمکهای بشری به افراد و مکانهای مورد نظرشان استفاده می کنند.» گزارش سیگار بر اساس اطلاعات به دست آمده از ۹۰ نفر است که چینلهای کمک رسانی و مشکلات سرقت کمکها را تحت کنترول طالبان توصیف کردهاند.
این افراد شامل مقامات فعلی و سابق حکومت ایالات متحده، افسران سازمان ملل، کارکنان نهادهای غیردولتی، مقام های سابق حکومت افغانستان، تاجران و دیگران استند.
هدف این گزارش ها برجسته ساختن این است که چگونه کمکهای بینالمللی که باید به مردم نیازمند افغانستان برسد، توسط طالبان به نفع خودشان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.
از آگست ۲۰۲۱، کمکهای اجتماعی ارائه شده به افغانستان توسط جامعه بینالمللی از زمان به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۱۰.۷۲ میلیارد دالر است. از این کمکها، ۳.۸۳ میلیارد دالر یا حدود ۳۶ درصد از تمام کمک ها / توسط ایالات متحده ارائه شده است که بزرگترین اهداکننده به افغانستان بود
گروه