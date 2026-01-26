ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته است که شمار تلفات ناشی از برفباری سه روز اخیر در افغانستان به ۶۱ نفر رسیده است.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه ۲۶ جنوری گفته است که بیش از ۱۱۰ نفر دیگر در ولایتهای مختلف افغانستان در اثر رویدادهای مرتبط با برفباری سنگین زخمی شده اند.
حماد مصاحبهاش را با رسانههای افغانستان در شبکهٔ اجتماعی ایکس بازبخش کرده است که در آن این مقام طالبان از ویران شدن کلی یا قسمی کم از کم ۴۶۰ منزل خبر داده است.
کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، کندهار، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، بلخ، جوزجان، سمنگان، سرپل، کنر و نورستان ولایتهایی اند که به گفتهٔ حماد در سه روز گذشته شاهد برفباری را ریزش باران بوده اند.
برفباری سنگین سه روز پسین سبب بندش راههای مواصلاتی و شاهراهها شده و نیز ارتباط شمار ولسوالیها را با مراکز ولایتها قطع کرده است.
شاهراه سالنگ که یکی از عمدهترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان است و ولایتهای شمال را با کابل وصل میکند، برای ششمین روز پیهم به روی ترافیک مسدود است.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که زلزلهزدگان کنر بیشتر از همه در معرض خطر شدید ناشی از سرما و برفباری قرار دارند.
اوچا در پستی در شبکهٔ ایکس نگاشته است: "زمستان شدید در افغانستان به آسیبپذیرترینها شدیدتر ضربه میزند. در کنر، برفباری سنگین خیمههای بیجاشدگان زلزلهزده را ویران ، جادهها را مسدود و دسترسی به تاسیسات صحی را قطع کرده و کودکان و سالمندان را در معرض خطر قرار داده است. به حمایت فوری نیاز است."
در همین حال ادارهٔ هواشناسی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که هفت ولایت – بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و پنجشیر- روز سه شنبه ۲۷ جنوری شاهد برفباری یا ریزش باران خواهد بود.
