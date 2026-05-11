کا‌یر استارمر صدر اعظم بریتانیا، روز دوشنبه تعهد کرد که به تردیدها در داخل حزب کارگر و میان رأی‌دهندگان پاسخ دهد؛ در حالی‌که پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات محلی، با فشارها برای کناره‌گیری روبه‌رو شده است.

استارمر در سخنرانی‌ای در لندن گفت که با «چالش‌های بزرگ» مقابله خواهد کرد و امید را دوباره به کشور بازمی‌گرداند. او همچنین ده سال پس از رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ، وعده داد تا روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا را نزدیک‌تر کرده و این کشور را «در قلب اروپا» قرار دهد.او گفت:«می‌دانم که تردیدکنندگانی دارم و می‌دانم باید ثابت کنم اشتباه می‌کنند، و این کار را خواهم کرد.»

استارمر تأکید کرد که دولتش در کنار میلیون‌ها نفری خواهد بود که از وضعیت کنونی ناراضی‌اند. او هشدار داد اگر حزب ضد مهاجرت «ریفورم یوکی» به رهبری نایجل فاراج به قدرت برسد، بریتانیا وارد «مسیر تاریکی» خواهد شد.

با این حال، موقعیت سیاسی استارمر شکننده شده و ده‌ها نماینده حزب کارگر خواستار تعیین زمان کناره‌گیری او شده‌اند.

حزب کارگر پس از شکست‌های سنگین در انتخابات محلی انگلستان و رأی‌گیری‌های اسکاتلند و ویلز، با بحران داخلی روبه‌رو شده است. بسیاری این انتخابات را نوعی همه‌پرسی غیررسمی درباره رهبری استارمر می‌دانند؛ رهبرى‌ای که محبوبیتش از زمان پیروزی قاطع در انتخابات کمتر از دو سال پیش، به شدت کاهش یافته است.

در انتخابات هفته گذشته، حزب کارگر هم از جناح راست و هم از جناح چپ ضربه خورد و بخشی از آرا را به حزب ریفورم یوکی و حزب سبز از دست داد؛ موضوعی که نشان‌دهنده پراکندگی فزاینده سیاست بریتانیا است.

استارمر امیدوار است با سخنرانی تازه خود و برنامه‌های جدید دولت که قرار است توسط شاه چارلز سوم در افتتاحیه پارلمان اعلام شود، دوباره حمایت عمومی را جلب کند.

او گفت دولت کنترل امنیت انرژی، اقتصاد و دفاع بریتانیا را تقویت خواهد کرد و کشور را عادلانه‌تر می‌سازد.

یکی از سیاست‌های اصلی او، نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا است. بریتانیا در سال ۲۰۲۰ به‌طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. دولت استارمر تاکنون برخی محدودیت‌های تجاری پس از برگزیت را کاهش داده و قصد دارد برنامه‌ای برای رفت‌وآمد و کار جوانان در اروپا ایجاد کند.

با وجود این، استارمر تأکید کرده که بریتانیا دوباره به اتحادیه اروپا، بازار مشترک یا اتحادیه گمرکی نخواهد پیوست.