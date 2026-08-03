یک گروه حقوقی سودانی می گوید که در حمله یک طیارهٔ بیسرنشین(درون) به ساختمان محکمهٔ شهری در ایالت دارفور شمالی، دستکم ۳۵ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند.
گروه "وکلای اضطراری" روز یکشنبه (دوم اگست) اردوی سودان را مسوول این حمله دانست و گفت که ساختمان محکمه در روستای "غرا الزاویه" که تحت کنترول نیروهای پشتیبانی سریع قرار دارد، هنگامی هدف قرار گرفت که غیرنظامیان در داخل و اطراف آن حضور داشتند.
به گفته این گروه، محکمه محل رسیدگی به پروندهها و اختلافهای محلی بود و افزون بر نقش قضایی، برای باشندگان منطقه اهمیت اجتماعی داشت.
"وکلای اضطراری" که موارد خشونت و نقض حقوق بشر در جنگ سودان را مستند میکند، هدف قراردادن غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی را نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه خوانده و خواستار تحقیقات مستقل درباره این رویداد شده است.
اردوی سودان تاکنون در مورد این حمله، ادعای مطرحشده علیه نیروهایش و شمار تلفات واکنشی نشان نداده است.
طیارههای بیسرنشین؛ عامل عمده تلفات غیرنظامیان
حمله تازه در حالی صورت گرفته است که استفاده از طیارههای بیسرنشین(درون) در جنگ سودان افزایش یافته و هر دو طرف درگیری برای هدف قراردادن مواضع یکدیگر از این سلاح استفاده میکنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که تنها از جنوری تا اپریل ۲۰۲۶، دستکم ۸۸۰ غیرنظامی در حملات طیارههای بیسرنشین کشته شدند. این رقم بیش از ۸۰ درصد تمام تلفات غیرنظامیان مرتبط با جنگ در این دوره را تشکیل میدهد.
آمار تازهتر سازمان ملل متحد نشان میدهد که شمار غیرنظامیان کشتهشده در چنین حملاتی در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ از یکهزار نفر گذشته است. هر دو طرف جنگ به حمله بر بازارها، مراکز صحی و دیگر تاسیسات ملکی متهم شدهاند.
جنگ میان اردوی سودان و نیروهای شبهنظامی واکنش سریع در اپریل ۲۰۲۳، پس از بالاگرفتن اختلاف بر سر قدرت و روند ادغام این نیروها در اردو، آغاز شد.
بر بنیاد گزارشها، این جنگ دستکم ۵۹ هزار کشته برجا گذاشته است؛ با این حال، نهادهای امدادرسان میگویند که به دلیل دشواری مستندسازی رویدادها، شمار واقعی قربانیان احتمالاً بسیار بیشتر باشد.
جنگ سودان میلیونها نفر را آواره کرده، بخش بزرگی از زیربناهای کشور را از بین برده و باشندگان مناطق مختلف، بهویژه دارفور و کردفان، را با گرسنگی، ناامنی و دسترسی محدود به خدمات صحی و کمکهای بشردوستانه روبهرو کرده است.
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