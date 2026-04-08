امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، نتیجه مذاکرات این گروه با پاکستان را "خوب" توصیف کرد. آقای متقی در دیدار که روز گذشته با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل داشت در پیوند به این مذاکرات که به میزبانی چین در شهر ارومچی و به هدف پایان دادن جنگ بین حکومت طالبان و پاکستان برگزار شده بود، همچنان گفت که امیدوار است "تعبیرات جزیی" جلو پیشرفت این مذاکرات را نگیرد.

وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر پیامی در حساب ایکس خود همچنان گفته است که امیر خان متقی امروز چهارشنبه (هشتم اپریل) در پایان نشستی با نمایندگان کشور های آسیای میانه گفته است که طالبان به "هیچ مخالف هیچ کشوری" اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه همسایگان این کشور، منطقه و جهان استفاده کند.

متقی در این نشست اضافه کرد: "هر کسی که به دنبال تهدید امنیت در منطقه باشد، برای ما قابل تحمل نیست."

حملات هوایی و زمینی پاکستان بر نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل در ماه فبروری امسال پس از آن آغاز شد که اسلام آباد بار ها حکومت طالبان را به پناه دادن و حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کرد، اتهام که طالبان افغان ها آن را رد کرده اند.

وزارت خارجه چین گفته است که نمایندگان طالبان و پاکستان در مذاکرات ارومچی توافق کردند که از تشدید تنش ها دست بکشند و "یک راه حل جامع" را برای حل منازعه بین دو طرف پیدا کنند.

ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در این مذاکرات که برای هفت روز ادامه داشت، طالبان و پاکستان روی ادامه گفتگو ها نیز به توافق رسیدند.

این مقام چینایی افزود که طرف های مذاکره - چین، پاکستان و طالبان - اذعان کردند که "دهشت افگنی موضوع اصلی تاثیر گذار" بر روابط اسلام آباد با حکومت طالبان است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز گذشته در گزارشی گفت که حملات هوایی و زمینی پاکستان از اواخر ماه فبروری امسال به این سو، منجر به کشته و زخمی شدن صد ها نفر به شمول کودکان و یک کارمند امداد رسانی شده و بیش از ۹۴ هزار نفر را در ولایت های خوست، کنر، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا از خانه های شان بیجا ساخته است.

گزارش اوچا همچنان می افزاید که جنگ بین نیرو های طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز، سبب مسدود شدن راه مواصلاتی به ولسوالی های برگمتال و کامدیش در ولایت نورستان شده که در اثر آن رساندن کمک های بشردوستانه به حدود ۱۰۰ هزار نفر در این دو ولسوالی با مشکل روبرو شده است.