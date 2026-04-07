کرزی به گوتیریش: حملات پاکستان را محکوم کنید

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان از انتونی گوتیریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا حملات پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کند.

بر اساس پیامی که امروز سه شنبه (هفتم اپریل) از حساب منسوب به حامد کرزی در شبکه اجتماعی ایکس نشر شده است، رییس جمهور پیشین افغانستان با ارسال نامه ای به منشی عمومی ملل متحد گفته است که این حملات منجر به تلفات انسانی و "خسارات چشمگیر به تاسیسات ملی" افغانستان شده است.

آقای کرزی این حملات را "نقض قواعد بین المللی و مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد" خوانده و پاکستان را بار دیگر به "استفاده ابزاری از ستیزه جویی و افراط گرایی" به حیث ابزار نفوذ در منطقه متهم کرده است.

آقای کرزی همچنان از انتونی گوتیریش خواسته تا با "به کار گیری مساعی جمیله" جلو تکرار حملات و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را بگیرد.

پیش از این مقام های ملل متحد به شمول رییس سازمان جهانی صحت، حمله هوایی پاکستان در ماه گذشته میلادی بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرده بودند. حکومت طالبان مدعی شده بود که در آن حمله، حد اقل ۴۰۰ معتاد تحت تداوی کشته شد.

پاکستان ادعا دارد که در حملات هوایی این کشور بر نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل، پایگاه طالبان پاکستانی را هدف قرار می دهد که به گفته اسلام آباد از انجام حملات بر ضد پاکستان، طراحی و عملی می شود.

اما مقام های حکومت طالبان این ادعای اسلام آباد را همواره رد کرده و گفته اند که طالبان به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه همسایگان این کشور به شمول پاکستان استفاده شود.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در تازه ترین گزارش خود گفته است که حملات هوایی و زمینی پاکستان از اواخر ماه فبروری امسال به این سو، منجر به کشته و زخمی شدن صد ها نفر به شمول کودکان و یک کارمند امداد رسانی شده و بیش از ۹۴ هزار نفر را در ولایت های خوست، کنر، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا از خانه های شان بیجا ساخته است.

گزارش اوچا همچنان می افزاید که جنگ بین نیرو های طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز، سبب مسدود شدن راه مواصلاتی به ولسوالی های برگمتال و کامدیش در ولایت نورستان شده که در اثر آن رساندن کمک های بشردوستانه به حدود ۱۰۰ هزار نفر در این دو ولسوالی با مشکل روبرو شده است.