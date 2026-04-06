طالبان و پاکستان از درگیری های تازه در امتداد خط دیورند خبر دادند

در حالیکه تلاش های دیپلوماتیک برای توقف دادن جنگ بین حکومت طالبان و پاکستان ادامه دارد، دو طرف از وقوع درگیری های تازه در امتداد خط دیورند خبر دادند.

تلویزیون ملی افغانستان که در کنترول حکومت طالبان است، ادعا کرده است که نظامیان طالبان روز یکشنبه (پنجم اپریل) در ولایت خوست کنترول یک پوسته نیرو های امنیتی پاکستان را در امتداد مرز به دست گرفتند که در پی این رویداد به نظامیان پاکستانی تلفات وارد شده است.

این رسانه همچنان گزارش داده که رقم کشته شدگان غیر نظامیان افغان در اثر حملات پاکستان بر افغانستان از ۲۲ فبروری تا چهارم اپریل امسال، به بیش از ۷۶۰ نفر رسیده و بیش از ۶۲۰ تن دیگر در این حملات زخمی شده است.

از سوی هم، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان ادعا کرده است که نیرو های امنیتی این کشور در شب سوم اپریل، تلاش "طالبان افغان" را به هدف حمله بر یک پوستۀ مرزی در منطقه غلام خان ایالت خیبرپختونخوا خنثی کردند.

تارر در شبکۀ اجتماعی ایکس ادعا کرده است که در این درگیری "تلفات سنگین" به جانب طالبان افغان وارد آمده که شامل "۳۷ کشته و ۸۰ زخمی" می‌باشد.

تا زمان نشر این گزارش، مقامات پاکستان و حکومت طالبان ادعاهای یکدیگر را تایید یا هم رد نکردند.

ادعا های مقام های طالبان و پاکستان از ادامه جنگ در حالی مطرح می شود که دو طرف اخیراً مذاکرات برای پایان دادن این جنگ را به "ابتکار و میانجیگری" چین در شهر ارومچی آغاز کرده اند.

وزارت خارجه چین روز جمعه (سوم اپریل) گفت که این مذاکرات "به طور پیوسته در حال پیشرفت" است.

در همین حال، امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که مقام های این گروه "با صداقت و رویکرد راه حل محور" در این مذاکرات اشتراک کرده اند.

وزارت خارجه طالبان در شبکه اجتماعی ایکس، روز یکشنبه (پنجم اپریل) به نقل از متقی که در یک نشست مشورتی مقام های طالبان با دیپلومات ‌های کشور های آسیای میانه صحبت می ‌کرد گفته است که طالبان برای پایان دادن جنگ با پاکستان در پی پیدا کردن راه حل "از طریق تفاهم، گفتگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل" است.

وزارت خارجه‌ ایالات متحده به پرسش صدای امریکا در مورد پیشرفت در این مذاکرات، تا کنون پاسخ نداده است، ولی قبل از این قصر سفید هر دو طرف را به کاهش تنش‌ ها از ورای گفتگو و دیپلوماسی ترغیب کرده بود.