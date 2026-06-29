طالبان شکنجه را در اصولنامهٔ جزایی خود قانونمند کرده اند – گزارش

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت شکنجه و بدرفتاری در جهان، میزان بلند شکنجه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را برجسته کرده است.
در گزارش آمده است که شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قوانین طالبان به عنوان جرم شناخته نشده و برخی مقررات مندرج در اصولنامه جزایی محاکم این گروه، به گفته نویسندگان گزارش، زمینه مشروعیتبخشی به برخی اشکال بدرفتاری را فراهم کرده است.
در گزارش آمده است که یکی از این مقررات به مرد اجازه میدهد در صورت"نافرمانی" همسرش، او را مورد ضربوشتم قرار دهد.
این گزارش همچنین میگوید که شکنجه و بدرفتاری، از جمله بازداشتهای مخفی، ناپدیدسازیهای اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل و فشارهای جسمی و روانی هنگام بازجویی، در عملیاتهای امنیتی و مراکز بازداشت طالبان بهگونه گسترده گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی با خطر بیشتری از نقض حقوق اساسی روبهرو هستند. گزارش میافزاید که طالبان با صدور قوانین و فرمانهایی، حضور زنان را در عرصه عمومی محدود کرده و آزادی رفتوآمد و بیان آنان را کاهش دادهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مدافعان حقوق بشر در افغانستان ناچار به فعالیت مخفیانه شدهاند و براساس قوانین صادرشده از سوی طالبان، فضای چندانی برای مخالفت و ابراز نظر باقی نمانده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید که پس از تسلط طالبان، تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه منع شکنجه عملاً کنار گذاشته شده و تضمینهای حقوقی برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری بهشدت تضعیف شده است.
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، محدودیتهای زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده و آنان را از کار، آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از حقوق و آزادیهای اجتماعی و مدنی محروم کردهاند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در توصیههای خود خواستار ایجاد راهکارهای مستقل نظارت بر زندانها، دسترسی نهادهای بینالمللی به مراکز نگهداری زندانیان، حمایت از قربانیان شکنجه و همکاری بیشتر مقامهای حاکم افغانستان با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شده است.
این در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان پیش از این همواره گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را رد کرده و مدعی شده است که با بازداشتشدگان مطابق اصول و قوانین اسلامی رفتار میشود.
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