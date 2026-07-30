قصر سفید تاکید کرده است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، همه گزینه‌ها را در مورد ایران، در اختیار دارد.

روزنامهٔ والستریت ژورنال و فاکس نیوز گزارش داده اند که جنرال برد کوپر، قوماندان سنتکام یا قوماندانی مرکزی ایالات متحده، به رییس جمهور ترمپ گزینهٔ تشدید حملات بر ایران را ارایه کرده است.

یک مقام قصر سفید روز پنجشنبه (۳۰جولای) در پاسخ به پرسش صدای امریکا مبنی بر تایید این گزارش ها، گفت: "سرقوماندان اعلی قوای مسلح همه گزینه‌ها را در اختیار دارد".

قصر سفید قبل از این نیز بارها گفته است که رییس جمهور ترمپ به دپلوماسی با ایران اولویت می‌دهد، اما همزمان سایر گزینه‌ها را در اخیتار دارد.

قصر سفید این اظهارات را در حالی ابراز کرده است که اردوی ایالات متحده در واکنش به حملات اخیر ایران بر نظامیان امریکایی در شرق میانه، موج تازهٔ حملات علیهٔ ایران را انجام داد.

سنتکام هدف از این حملات را کاهش تهدیدهای ناشی از حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای امریکایی، تردد کشتی های تجارتی و کشورهای همسایهٔ خلیج فارس عنوان کرده است.

رسانهٔ دولتی ایران گزارش داده اند که در این حملات سه نفر در جزیرهٔ قشم آن کشور کشته شده اند.

در همین حال، نظامیان ایرانی نیز روز پنجشنبه یک سلسله حملات بر کشورهای منطقه انجام دادند. در این حملات، یک ساختمان مربوط به یک شرکت چینی در شمال کویت هدف قرار گرفته است.

کویت گفته که در این حمله، یک کارگر کشته شده و خسارهٔ انگفتی را وارد کرده است. اردوی اردن نیز از دفع پنج میزایل ایرانی خبر داده است.

در همین حال، حملهٔ یک طیارهٔ بی‌سرنشین ناشناس بر دو کشتی حامل گاز در بندر دمیاط مصر، نگرانی‌های تازه را در مورد گسترش دامنهٔ جنگ برانگیخته است.

بندر دمیاط در نزدیکی کانال سویس موقعیت دارد. کانالی که مدیترانه را با بحیرهٔ سرخ وصل میکند و آخرین مسیر مصوون برای انتقال نفت عربستان سعودی پنداشته می‌شود.