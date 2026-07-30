قوماندانی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای امریکایی ساعت ۱۰ شب چهارشنبه، ۲۹ جولای، به وقت شرق امریکا، موج گسترده‌ای از حملات علیه ایران را با موفقیت به پایان رساندند.

این حملات که ساعت ۸ شب آغاز شده بود و به گفتهٔ سنتکام، ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تاسیسات میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین (درون)، مراکز دیده‌بانی، دفاع ساحلی و توانایی‌های دریایی ایران را هدف قرار داد.

سنتکام هدف از این حملات را کاهش تهدیدهای ناشی از حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای امریکایی، کشتیرانی تجارتی و کشورهای همسایهٔ خلیج فارس عنوان کرد.

این قوماندانی حملات را "پاسخی قاطع" به تلاش سپاه پاسداران برای حمله بر نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه توصیف کرده است.

به گفتهٔ سنتکام، سپاه پاسداران اوایل روز چهارشنبه چندین میزایل بالستیکی را از خاک ایران به سوی نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه پرتاب کرد، اما تمامی آن‌ها رهگیری شدند.

گزارش شده است که هدف این حمله، یک پایگاه محل استقرار نیروهای امریکایی در اردن بوده است. اردن نیز اعلام کرد که پنج میزایل ایرانی را رهگیری و منهدم کرده و این حمله تلفات یا خساراتی در پی نداشته است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، پیش از آغاز حملات در واکنش به اقدام ایران گفته بود: "ما آنان را به‌شدت هدف قرار خواهیم داد؛ زیرا اکنون نوبت ما است که آنان را هدف قرار دهیم."

سنتکام همچنین اعلام کرد که بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی امریکا در شرق میانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

هم‌زمان با این حملات، گزارش‌هایی از شنیده‌شدن صدای انفجار در چندین منطقهٔ ایران، از جمله آبادان، بندرعباس، کیش، اهواز، بوشهر و جزیرهٔ قشم منتشر شد.

در همین حال، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ایران با طیاره‌های بی‌سرنشین به دو کشتی در نزدیکی سواحل مصر حمله کرده است. این گزارش‌ها تاکنون به‌گونهٔ مستقل تایید نشده‌اند.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی دربارهٔ حادثهٔ مربوط به یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع در سواحل مصر و احتمال ارتباط ایران با آن، گفت گزارشی در این مورد دریافت کرده است.

او در قصر سفید به خبرنگاران گفت: "به من گزارش داده‌اند و به نظر می‌رسد ادامهٔ همان اتفاقات قبلی باشد؛ اما اوضاع درست خواهد شد."