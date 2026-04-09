اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز پنجشنبه (۹ اپریل) اعلام کرد که در پی دو هفته بارندگی شدید و وقوع سیلابهای ویرانگر در سراسر افغانستان، شمار جان باختگان در اثر این سیلاب ها به حد اقل ۱۵۷ نفر رسیده است. بر اساس گزارش این اداره، ۲۲۹ نفر زخمی و ۹ تن دیگر نیز مفقود شدهاند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تنها در ۲۴ ساعت اخیر، ۹ نفر جان باخته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدهاند. او ولایت های کابل، پروان، پنجشیر، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، زابل، غور، بادغیس، بلخ، جوزجان، بغلان، بدخشان، ننگرهار، لغمان و نورستان را از جمله مناطقی برشمرد که شاهد بیشترین بارشها و خسارات بوده اند.
به گفته او، حوادث جوی ۲۴ ساعت گذشته شامل سرازیر شدن سیلاب، لغزش زمین و زلزله منجر به تخریب کامل ۸۰ واحد مسکونی و آسیب جزیی به ۶۲۶ باب منزل مسکونی دیگر شده است.
در عین حال، نهادهای بینالمللی نسبت به پیامدهای این فاجعه هشدار دادهاند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد خاطرنشان کرد که اگرچه بارانهای فصلی برای زراعت حیاتی است، اما نبود سیستم مدیریت آب باعث شده این باران ها به بلایی ویرانگر برای منازل مسکونی، محصولات زراعتی و معیشت مردم تبدیل شود.
از جانب دیگر، سازمان بینالمللی حفاظت از کودکان نیز با نشر پیامی در شبکه ایکس، نسبت به خطرات جانی این رویداد ها برای کودکان ابراز نگرانی کرد.
در این پیام آمده است:"سیلابهای گسترده جان بیش از ۱۰۰ نفر از جمله کودکان را گرفته و پیشبینی میشود بارندگیهای بیشتری در راه باشد. از آنجا که سیلابها بسیار سریع جاری میشوند و میتوانند در چند ثانیه زندگی کودکان را به مرز نابودی بکشانند، برای محافظت از جان آنها، اقدام فوری ضروری است."
اداره ملی مبارزه با حوادث با اشاره به اینکه افغانستان همواره در این فصل شاهد حوادث طبیعی مشابه است، از شهروندان خواست تا از رفتوآمد در مسیر سیلابها و مناطق پرخطر جداً خودداری کنند.
