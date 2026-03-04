کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، گفته است که حکومت امریکا به "بررسی جدی" کسانی ادامه خواهد داد که در حکومت رییس جمهور جو بایدن، وارد ایالات متحده شده اند، به ویژه افغان‌هایی که از طریق برنامه‌های مهاجرتی و بشردوستانه مانند "عملیات استقبال متحدان" در امریکا آمده اند.

نوم روز سه شنبه سوم مارچ در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ قضایی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده گفت که هدف این بررسی این است تا اطمینان حاصل شود که ارزیابی‌هایی که توسط حکومت بایدن در مورد این افراد صورت گرفته "کامل و دقیق" بوده است یا نه.

وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفت که حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ"نواقصی را در چگونگی بررسی‌های انجام شده توسط حکومت بایدن" شناسایی و پیدا کرده است.

در چهارچوب "عملیات استقبال از متحدان" که در زمان خروج نظامیان امریکایی از افغانستان انجام شد، ده‌ها هزار شهروند افغانستان، به شمول مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان امریکایی و فعالان مدنی و حقوق بشر، به ایالات متحده منتقل شدند.

نوم همچنان گفت که هریک از شهروندان افغانستان که اکنون در کمپ السیلیه در قطر باقی مانده اند، بررسی خواهند شد تا دیده شود که آیا آنان مطابق برنامه‌ها و قانون‌های تصریح شده، واجد شرایط پذیرش اند یا نه. او به این پرسش که آیا این افغان‌ها به افغانستان برگردانده خواهند شد یا نه، پاسخ مشخصی نداد.

با اینحال، پاول کپور، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در اواسط ماه فبروری در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت: "ما جبراً افغان‌ها را به افغانستان برگشت نمی‌دهیم. برخی از آنان به خواست خود برگشته اند، اما ما کسی را مجبور [به برگشت] نمی‌کنیم."

کپور گفته است که در حال حاضر حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ شهروند افغانستان در کمپ السیلیه به سر می‌برند و به گفتۀ وی حدود ۱۵۰ شهروند افغانستان داوطلبانه پذیرفته اند که در بدل دریافت پول، از کمپ السیلیه به افغانستان برگردند.

این در حالی است که ایالات متحده به دستور رییس جمهور دونالد ترمپ از حدود از یک سال به این‌سو تمامی برنامه‌های پناهندگی امریکا را برای شهروندان افغانستان را متوقف کرده و تاکنون هیچ تغییری در این سیاست نیامده است.