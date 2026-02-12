بازنگری سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان زیر کار است – مقام‌ امریکایی

پاول کپور، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، می‌گوید که بازنگری سیاست خارجی جدید امریکا در قبال افغانستان زیر کار است.

کپور روز چهارشنبه ۱۱ فبروری در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت که این روند اجزای زیادی دارد و نمی‌تواند تاریخی را برای نهایی شدن تدوین این پالیسی و اعلام آن ارایه کند.

کپور در پاسخ به پرسش یک قانونگذار امریکایی در مورد بسته شدن کمپ السیلیه در قطر و احتمال برگشت دادن اجباری افغان‌ها از این کمپ به افغانستان گفت: "ما جبراً افغان‌ها را به افغانستان برگشت نمی‌دهیم. برخی از آنان به خواست خود برگشته اند، اما ما کسی را مجبور [به برگشت] نمی‌کنیم."

این مقام وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنین گفت که حدود ۱۵۰ شهروند افغانستان که در کمپ السیلیه مستقر بودند، پذیرفته اند که در بدل دریافت پول، داوطلبانه به افغانستان برگردند. او مشخص نکرد که چه مقدار پول به این افراد پرداخته شده است و نیز در مورد سرنوشت آنان پس از برگشت به افغانستان اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده ماه گذشته به صدای امریکا گفت که فعالیت کمپ السیلیه در شهر دوحه، پایتخت قطر، که از آن برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان به کشورهای دیگر، به ویژه ایالات متحده کار گرفته می‌شد، تا پایان سال مالی جاری (اخیر سپتمبر ۲۰۲۶) خاتمه می‌یابد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در ایمیلی نگاشت که قرار است شهروندان افغانستان که هنوز هم در این کمپ به سر می‌برند، تا ۳۱ مارچ سال روان اسکان مجدد داده شوند.

کپور به قانونگذاران امریکایی گفت که در حال حاضر حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ شهروند افغانستان در کمپ السیلیه به سر می‌برند و به گفتۀ وی ایالات متحده با کشورهای ثالث برای اسکان مجدد آنان در تماس است، اما از هیچ کشوری نام نبرد. او گفت: "باور ما این است که این در واقع نتیجۀ خوبی است. نگه‌داشتن آنان برای مدت نامحدود در کاس [کمپ السیلیه] منطقی نیست."

در پی خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، کمپ السیلیه به عنوان بخشی از تلاش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان به ایالات متحده کار گرفته شد.