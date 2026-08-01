ترمپ: ظرفیت تولیدی ایران تقریباً از بین رفته است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجۀ اقدامات نظامی امریکا، ایران تقریباً ظرفیت تولیدی خود را از دست داده است.
رییس جمهور ترمپ روز جمعه (۳۱ جولای) در نشست کابینه در کمپ دیوید گفت: "میزایلهای آنان عمدتاً از بین رفتهاند، تعدادی از آنها باقی مانده است. تعدادی دارند، اما تعدادشان بسیار کمتر از چهار یا پنج ماه پیش است. ظرفیت تولید آنها تقریباً تمام شده است."
دونالد ترمپ با اشاره به توانایی طیارههای بدون سرنشین ایران گفت که ظرفیت درونهای ایران "تقریباً تمام شده است. تعداد بسیار کمی از آنها وجود دارد، اما تعدادی دارند. اگر یکی هم داشته باشند، از نظر من خیلی زیاد است."
ترمپ اینرا هم گفت که او اعتماد خود را بر ایران از دست داده است چرا که به گفتۀ رییس جمهور، ایران نه تنها دروغ میگوید بلکه معلومات نادرستی را نیز ارایه میکند.
رییس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که امریکا به ایران حمله شدیدی خواهد کرد: "ما به آنان حمله خواهیم کرد، ما به آنان حمله شدیدی خواهیم کرد. یک زمانی آنها خواهند گفت که دیگر نمی توانند تحمل کنند."
در جلسه کابینه، اسکات بسینت، وزیر مالیۀ امریکا، گفت که به دلیل فشارهای امریکا، بانک مرکزی ایران فروپاشید و وقتی بانک مرکزی این کشور مجبور به چاپ پول شد، تورم در آن کشور افزایش یافت.
بسینت گفت: "آنان اکنون ۱۸۰ درصد تورم دارند. آنان نمیتوانند حقوق سربازان خود را پرداخت کنند. و به دستور شما (ترمپ)، ما داراییهای آنان را در سراسر جهان هدف قرار میدهیم."
اظهارات رییس جمهور ترمپ در حالی مطرح میشود که قصر سفید میگوید حکومت ایران تا زمانی که به گونۀ که رییس جمهور ترمپ آن را "معنیدار" عنوان میکند به میز مذاکره برنگردد، "به پرداخت هزینه ادامه خواهد داد"
ایالات متحده، حکومت ایران را به حمله بر کشتیهای تجارتی در تنگۀ هرمز از زمان امضای توافق صلح بین واشنگتن و تهران متهم کرده است.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید جمهوری اسلامی ایران هرگز با کسی مانند رییس جمهور ترمپ روبرو نشده است.
روبیو در مصاحبهای با فاکس نیوز گفته است که رییس جمهور ترمپ کسی است که "واقعاً دست به اقدام میزند."
وزیر خارجۀ امریکا گفت که طی بیست تا سی سال گذشته، ایران عادت کرده است که نه تنها به امریکا، بلکه به جهان اجازه دهد بدون دادن هیچ چیزی در ازای آن، از طریق دروغ گفتن، زیر پا گذاشتن توافقات و کشاندن دیگران به گذشته، به اهداف خود دست یابد.
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