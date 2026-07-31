دونالد ترمپ: ایران به حرف خود پابند نیست

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که رهبری ایران به حرف خود پابند نیست.

ترمپ که روز جمعه (۳۱جولای) در جلسهٔ کابینه صحبت می‌کرد، گفت که "آنان (ایرانی‌ها) همیشه می‌خواهند صحبت کنند، ولی اکثراً به حرف خود پابند نیستند".

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "به طور مثال، ما پیرامون موارد هسته‌ای برای هفت ساعت صحبت می‌کنیم...و آنان (ایرانی‌ها) در بیرون می‌گویند که هیچگاه پیرامون موارد هسته‌ای صحبت نکردند."

دونالد ترمپ، بر دست‌آوردهای نظامی ایالات متحده در ایران نیز تاکید کرد و گفت که بیشتر قابلیت های نظامی آن کشور منهدم ساخته شده و تکرار کرد که اجازه نخواهد داد تا ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.

در همین حال، روزنامهٔ تلگراف روز جمعه گزارش داد که دونالد ترمپ و بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، د دیدار اخیر خود در قصر سفید، در مورد احتمال اعمال محاصرهٔ‌ زمینی ایران صحبت کردند.

قصر سفید در واکنش به این گزارش، بار دیگر به صدای امریکا گفت که "سرقوماندان اعلی قوای مسلح همه گزینه‌ها" را در اختیار دارد.

این در حالیست که ایالات متحدهٔ امریکا در ادامهٔ فشارهای خود بر ایران، روز پنجشنبه بر شش شخصیت حقیقی و حقوقی در چین، هند، روسیه و ایران، به دلیل حمایت از شرکت هوایی "ماهان ایر" و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم وضع کرد