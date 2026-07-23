دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، هشدار داد که اگر حوثی‌های یمن بار دیگر به کشتی‌های تجارتی حمله کنند، واشنگتن ایران را مسوول خواهد دانست و علیه رژیم ایران و حوثی‌ها اقدامات نظامی سنگینی انجام خواهد داد.

رییس‌جمهور ترمپ، پنجشنبه، ۲۳ جولای، در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که ایالات متحده یک سال پیش، در واکنش به حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجارتی و اخلال در تجارت بین‌المللی، حملات گسترده‌ای را علیه این گروه انجام داد.

او گفت که حوثی‌ها از آن زمان و در جریان تنش‌های اخیر میان ایالات متحده و ایران، "بسیار مسوولانه" رفتار کرده بودند، اما اکنون فعالیت‌های خود را از سر گرفته و شامگاه چهارشنبه، ۲۲ جولای، دو کشتی عربستان سعودی را هدف قرار داده‌اند.

ترمپ تاکید کرد که اگر چنین حملاتی تکرار شود، ایالات متحدهٔ امریکا، ایران را مسوول خواهد دانست، زیرا به گفتهٔ او، حوثی‌ها نیروی نیابتی رژیم ایران اند. او افزود: "در آن صورت، اقدام نظامی بسیار سنگینی علیه رژیم ایران و همچنین خود حوثی‌ها انجام خواهد شد."

رییس‌جمهور ترمپ همچنین گفت که عملکرد حوثی‌ها تا پیش از این "بسیار حرفه‌ای و هوشمندانه" بوده، اما از اقدامات اخیر آنان "عمیقاً ناامید" شده است.

در همین حال، اتحادیهٔ اروپا از حوثی‌ها خواسته است تمام اقداماتی را که کشتیرانی بین‌المللی و جان دریانوردان را با خطر روبه‌رو می‌کند، متوقف کنند.

اتحادیهٔ اروپا: حملات حوثی‌ها غیرقابل قبول است

کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، روز پنجشنبه گفت که تهدید اخیر حوثی‌ها برای محاصرهٔ دریایی عربستان سعودی، تهدید مستقیم برای ثبات منطقه و تشدید خطرناک تنش‌ها به شمار می‌رود.

او حملات حوثی‌ها را "غیرقابل قبول" خواند و گفت که این اقدامات، وضعیت شکنندهٔ منطقه را وخیم‌تر می‌کند. کالاس تاکید کرد که رفت‌وآمد کشتی‌ها باید هم در تنگهٔ هرمز و هم در دریای سرخ بدون مانع ادامه یابد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها اعلام کردند دو نفتکش عربستان سعودی را در چارچوب آنچه محاصرهٔ دریایی این کشور خواندند، هدف قرار داده‌اند.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز اعلام کرد که یک حادثهٔ دریایی در حدود ۷۰ مایل دریایی جنوب‌غربی منطقهٔ الشقیق در عربستان سعودی گزارش شده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از حوثی‌ها گزارش داد که این گروه مسوولیت حمله به دو نفتکش عربستان سعودی را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها حاکی است که در این حملات تلفاتی وارد نشده است.

حوثی‌ها گفته‌اند که هدف آنان، مسدود کردن تنگهٔ باب‌المندب به روی کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی است. این گروه ادعا می‌کند که این اقدام را در واکنش به محاصرهٔ یمن از سوی عربستان سعودی و حملهٔ اخیر به میدان هوایی بین‌المللی صنعا انجام داده است.

باب‌المندب در جنوب شبه‌جزیرهٔ عربستان، دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان به شمار می‌رود. حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی و نزدیک به یک‌چهارم انتقال کانتینرهای جهان از این مسیر عبور می‌کند.

اهمیت این تنگه پس از اختلال در کشتیرانی در تنگهٔ هرمز افزایش یافته است، زیرا عربستان سعودی بخش بزرگی از صادرات نفت خود را از مسیر بندر ینبع در دریای سرخ انجام می‌دهد.

بسته شدن یا ناامن شدن هم‌زمان تنگهٔ هرمز و باب‌المندب می‌تواند دو مسیر عمدهٔ انتقال نفت و تجارت جهانی را با اختلال روبه‌رو کند و هزینهٔ بیمه و انتقال کالا را افزایش دهد.