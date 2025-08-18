مقامهای نظامی و دفاعی اسراییل گفته اند که نظامیان اسراییلی صبح یکشنبه ۱۷ اگست حملاتی را بر یک نیروگاه در جنوب صنعا، پایتخت یمن، که زیر کنترول حوثیها قرار دارد، انجام دادند.
به نقل از رسانههای اسراییلی، قوای دفاعی اسراییل با نشر بیانیهای گفته است که این حملات "زیربنای انرژی را که توسط رژیم تروریستی حوثی استفاده میشد" در نزدیکی صنعا آماج قرار داد.
در بیانیه آمده است که این حملات در پاسخ به "حملات متکرر رژیم تروریستی حوثی علیه کشور و شهروندان اسراییل" انجام یافته است.
تلویزیون المسیره که از سوی حوثیها اداره میشود، گزارش داده است که در یک حمله بر این نیروگاه، برخی جنراتورها از بین رفته است. المصیره عامل این حمله را مشخص نکرده است.
باشندگان محل گفته اند که صدای کم از کم دو انفجار شنیده شده است.
اسراییل در واکنش به حملۀ حوثیها بر اسراییل، همواره مواضع این گروه را در یمن آماج حملات قرار داده است. اکثر حملات حوثیها بر اسراییل که به گفتۀ این گروه در حمایت از فلسطینیان در غزه صورت گرفته است، پیش از رسیدن به هدف توسط سیستم دافع هوای اسراییل رهگیری و منهدم شده است.
ایالات متحده و بریتانیا نیز چندین بار مواضع حوثیهای یمن را آماج حملات قرار داده اند.
در ماه می، ایالات متحده از معاملهای خبر داد که بر اساس آن حملات بر مواضع حوثیها در ازای توقف حملات این گروه بر کشتیها در بحیرۀ سرخ متوقف شد، هرچند حوثیها گفته اند که توقف حملات این گروه بر اسراییل شامل این معامله نیست.
