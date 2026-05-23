ترمپ: جزییات 'یک تفاهم صلح با ایران به زودی اعلام' خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که "جزییات یک تفاهم" مربوط به صلح با ایران، "زیر بحث قرار دارد و به زودی اعلام خواهد شد."

رییس جمهور ترمپ عصر شنبه (۲۳ ماه می)، در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که گفت‌وگوهای تلیفونی "بسیار خوب" با رهبران کشورهای عربی و منطقه‌ای، در بارۀ "جمهوری اسلامی ایران و تمام موضوعات مرتبط با یک تفاهم‌نامه مربوط صلح داشته است."

دونالد ترمپ افزود: "یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحدۀ امریکا، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف که نام برده شدند، مورد مذاکره قرار گرفته و تنها نهایی‌سازی آن باقی‌مانده است."

دونالد ترمپ گفته است که در این تماس‌ها محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زید النهیان، رییس جمهور امارات متحدۀ عربی، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، مقام‌های ارشد قطری، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی الخلیفه، پادشاه بحرین و همچنان سید عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان حضور داشته اند.

رییس جمهور ایالات متحده این‌را هم گفته است که به‌گونۀ "جداگانه با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل نیز تماس تلیفونی" داشته و این تماس را نیز "به همان اندازه خوب" توصیف کرده است.

انتقال یورانیم غنی‌شدۀ ایران به خارج از آن‌کشور و بازگشایی تنگۀ هرمز، از موضوعات عمدۀ مذاکرات ایالات متحده با ایران بوده است.

دونالد ترمپ، در این پیام خاطر نشان کرده است که علاوه بر "بسیاری از بخش‌های دیگر این توافق، تنگۀ هرمز نیز بازگشایی خواهد شد."