دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که اواخر روز شنبه (۲۳ ماه می) با مذاکره‌کنندگان خود در مورد آخرین پیشنهاد ایران بحث خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را در یک مصاحبه با نشریۀ امریکایی اکسیوس بیان داشته گفت که احتمالا تا روز یکشنبه (۲۴ ماه می)، تصمیم خواهد گرفت که آیا جنگ را با ایران دوباره آغاز کند یا نه.

دونالد ترمپ گفت که احتمال "قطعاً ۵۰/۵۰" است که می‌تواند یک معامله‌ای "خوب" انجام دهد یا اینکه "آنان [رژیم ایران] را کاملا نابود کند".

این اظهارات رییس جمهور امریکا در حالی بیان می‌شود که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز شنبه در دهلی جدید گفت که در خصوص گفت‌وگو‌های واشنگتن با تهران پیشرفت‌هایی حاصل شده است و ایالات متحده ممکن است در روزهای آینده در این مورد "حرفی برای گفتن" داشته باشند.

استناد بر گفته‌های دو منبع که از برنامه‌های رییس جمهور ترمپ آگاهی دارد، قرار است، رییس جمهور ایالات متحده، اواخر امروز شنبه با رهبران کشورهای خلیج در مورد وضعیت ایران صحبت کند.

انتظار می‌رود، رهبران مصر، اردن و ترکیه در میان شرکت کنندگان این گفت‌وگو باشند.

دونالد ترمپ به نشریۀ اکسیوس گفت که اواخر روز شنبه با استیف ویتکاف نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ در امور صلح و جرد کووشنر، مشاور رییس جمهور دیدار خواهد کرد تا در مورد آخرین پاسخ ایران بحث کنند.

انتظار می‌رود جی دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ، نیز به این صحبت‌ها بپیوندد.