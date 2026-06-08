ترمپ: نتنیاهو چاره ای جز پذیرفتن توافق امریکا با ایران ندارد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به دنبال تشدید اخیر تنش ها بین ایران و اسراییل گفت که بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل "چاره ای جز پذیرفتن" توافق احتمالی امریکا با ایران ندارد.

آقای ترمپ روز یکشنبه (هفتم جون) پس از حملات تازه میزایلی ایران بر اسراییل در مصاحبه ای با روزنامه فایننشل تایمز گفت: "من تصمیم می گیرم. همه تصامیم را من می گیرم. او (نتنیاهو) تصمیم نمی گیرد."

رییس جمهور ترمپ افزود که حملات تازه ایران بر اسراییل، تمایل او را برای به پایان رساندن مذاکرات واشنگتن با تهران تغییر نداده است.

اردوی اسراییل در صحبت با صدای امریکا تایید کرد که ایران روز یکشنبه (هفتم جون) ۱۱ میزایل به سوی اسراییل شلیک کرد.

تهران گفته است که این میزایل ها را در واکنش به حمله اخیر اسراییل بر بیروت، به سوی اسراییل پرتاب کرد.

در تازه ترین انکشاف، اردوی اسراییل از حملات هوایی این کشور بر اهداف نظامی در مناطق غربی و مرکزی ایران خبر داد.

تهران تا اکنون در مورد حملات هوایی اسراییل چیزی نگفته است اما اردوی اسراییل گفت که همه میزایل های شلیک شده از سوی ایران را منهدم کرد و این میزایل ها تلفاتی نداشته است.