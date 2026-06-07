ایران بر اسراییل میزایل شلیک کرد؛ ترمپ خواستار عدم واکنش اسراییل شد

به دنبال حملات میزایلی ایران بر اسراییل، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که از صدر اعظم اسراییل می خواهد تا به حملات ایران پاسخ ندهد.

دونالد ترمپ در صحبتی که لحظاتی پس از حملات ایران بر اسراییل با نشریه امریکایی اکسیوس داشت، گفت که این حملات تلفاتی در اسراییل بر جا نگذاشته و امیدوار است اسراییل به این حملات پاسخ ندهد.

رییس جمهور ترمپ به اکسیوس همچنان گفت: "به یک توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک استیم. این یک توافق خوب خواهد بود. نمی خواهم به خاطر آنچه همین اکنون جریان دارد، [این توافق] از هم بپاشد."

اردوی اسراییل روز یکشنبه (هفتم جون) در صحبت با صدای امریکا تایید کرد که ایران ۱۱ میزایل به سوی اسراییل شلیک کرده است.

اردوی اسراییل همچنان افزود که لوی درستیز این کشور در حال ارزیابی وضعیت است و "به محض دریافت دستور" به حمله ایران پاسخ خواهد داد.

ایران گفته است که حملات تازه بر اسراییل را در واکنش به حمله اردوی اسراییل بر بیروت انجام داد.

دونالد ترمپ در صحبت با شبکه خبری فاکس در پیوند به حمله اسراییل بر بیروت گفت: "از این [حمله] راضی نیستم."

اردوی اسراییل با نشر اعلامیه ای گفته است که تمام میزایل های شلیک شده از سوی ایران را منهدم کرده است.

مقامات صحی اسراییل گفته اند که تنها دو نفر هنگام انتقال به محل امن، پس از به صدا آمدن زنگ خطر ناشی از شلیک میزایل های ایرانی مجروح شد.