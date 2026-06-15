ترمپ از مسابقات هنرهای رزمی مختلط در قصر سفید میزبانی کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه هشتادمین سالروز تولد خود را با استقبال از "تکمیل" شدن توافق واشنگتن با تهران و مجموعهای از رقابتهای هنرهای رزمی مختلط (MMA)در قصر سفید جشن گرفت.
این رویداد که توسط سازمان رقابتهای قهرمانی مبارزهٔ نهایی (UFC) برگزار شده بود، بخشی از جشنهای امسال به مناسبت دوصدوپنجاهمین سالگرد اعلام استقلال ایالات متحده از بریتانیا نیز به شمار میرود.
ترمپ پس از ختم رقابتها و هنگام ترک قصر سفید برای شرکت در نشست گروه جی۷ در فرانسه، به خبرنگاران گفت که این فراتر از هر چیزی بود که تاکنون کسی در دنیای ورزش دیده است.
مقامهای ارشد حکومتی و رهبران جمهوریخواه، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در صف تماشاچیان در قصر سفید حضور داشتند.
این نخستین رویداد ورزشی حرفهای است که در محوطهٔ قصر سفید برگزار میشود.
مارکو ربیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پیش از این رویداد، یک مشارکت دپلوماسی ورزشی را با دانا وایت، رییس یوافسی امضا و بر اهمیت نمادین برگزاری این مبارزات در قصر سفید تاکید کرد.
وایت که از دوستان نزدیک رییسجمهور ترمپ است، این رویداد را بیهمتا و فوق العاده خواند.
روبیو پیش از برگزاری رقابتها گفت: "برای آنانیکه میتوانند این رویداد را در حالی که قصر سفید در پسزمینۀ آن قرار دارد، بهعنوان بخشی از جشن ما و بزرگداشت از ۲۵۰ سالگی کشورما، تماشا کنند، به نظر من هدیهای برای مردم امریکا است."
بسیاری از مبارزان از رییس جمهور ترمپ به خاطر آنچه "شجاعت" او در برگزاری این نمایش خواندند، قدردانی کردند.
بو نکل، یکی از مبارزان امریکایی این رقابتها، برگزاری مسابقات در قصر سفید را یک فرصت بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت این رویداد بیش از هر رویداد دیگری ورزشی در سطح جهان توجه عامه را به خود جلب میکند.
نکل پیش از رفتن به مبارزه گفت: "این واقعاً یک افتخار است که بتوانم در پایتخت کشورم رقابت کنم. احساس میکنم این چیزی است که من با سپاسگزاری و قدردانی زیاد به آن نگاه میکنم."
یک ساختمان بزرگی موقتی در چند قدمی دفتر کار رییس جمهور ترمپ برای میزبانی از این رقابتها در چمن جنوبی قصر سفید آماده شده بود. این رویداد در مجموع شامل هفت مبارزه بود.
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