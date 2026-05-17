شهر واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده امریکا، امروز یکشنبه (۱۷ می) میزبان مراسمی به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا است.

برگزار کنندگان گفته اند که این مراسم زیر نام "تجدید عهد ۲۵۰" بر "ایمان، شکرگزاری و وحدت" تمرکز دارد تا شرکت کنندگان به نیایش پرداخته و در مورد نقش دین در تاریخ و آیندهٔ امریکا تامل کنند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، صبح یکشنبه در پستی در شبکه تروت سوشیل ضمن ابراز تمنای وقت خوش برای برگزار کنندگان این نشست نگاشته است که اگر کاری برای انجام دادن باشد، با وی به تماس شوند.

این مراسم ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت واشنگتن دی‌سی آغاز شده و تا ساعت شش شام ادامه خواهد داشت و در آن رهبران مذهبی، به ویژه رهبران شاخه‌های عمدۀ مسیحی سخنرانی خواهند کرد.

انتظار می‌رود که پیام ویدیویی رییس جمهور دونالد ترمپ نیز در این مراسم پخش شود و پیت هگسیت، وزیر جنگ امریکا نیز در آن سخنرانی کند.

این گردهمایی از سوی نهاد "آزادی ۲۵۰" که یک مشارکت دولتی-خصوصی می باشد، ترتیب و تنظیم شده است.

قصر سفید این نهاد را برای هماهنگی مراسم و جشن‌های مرتبط به دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده ایجاد کرده است.

با اینحال، منتقدان این رویداد گفته اند که مراسم امروزی تنوع عقیدتی همۀ مردم امریکا را بازتاب نمی‌دهد.