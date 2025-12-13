ترمپ در پی کشته شدن دو نظامی امریکایی در سوریه: انتقام بسیار جدی خواهد بود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، ضمن ابراز سوگمندی به خاطر کشته شدن دو نظامی امریکایی و یک مترجم شان در سوریه، به "انتقام بسیار جدی" از عاملان این رویداد هشدار داد.

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که دو نظامی امریکایی و یک ترجمان غیرنظامی آنان که وی نیز شهروند ایالات متحده است، روز شنبه ۱۳ دسمبر در شهر پالمیرا در سوریه کشته شده و سه نفر دیگر زخمی شده اند.

دونالد ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که زخمی شدگان این رویداد نیز نظامی امریکایی بوده و وضعیت شان خوب است.

ترمپ نوشته است: "این حملۀ داعش علیه ایالات متحده و سوریه بود که در یک بخش بسیار خطرناک که به کلی از سوی آنان [سوریه] کنترول نمی‌شود، صورت گرفته است. احمد الشرع، رییس جمهور سوریه به خاطر این حمله بسیار خشمگین و آشفته است. انتقام بسیار جدی وجود خواهد داشت."

ساعاتی پیش‌تر از این، پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که "آن وحشی که این حمله را انجام داد، توسط نیروهای همکار کشته شد".

هگسیت ضمن باز پخش پیام شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ امریکا، در ایکس نگاشته است: "بگذارید معلوم باشد، اگر امریکایی‌ها را - در هر کجای دنیا - هدف قرار دهید، بقیۀ عمر کوتاه و پر اضطراب خود را با این آگاهی به سر خواهید برد که که ایالات متحده شما را تعقیب خواهد کرد، پیدا خواهد کرد و بی‌رحمانه شما را خواهد کشت."

پارنل در پیام خود نگاشته است که این نظامیان امریکایی به حمایت از عملیات جاری ضد داعش/ ضد تروریزم در منطقه سرگرم ماموریت بودند. سخنگوی وزارت جنگ امریکا گفته است که تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد.

خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داده است که این نظامیان در جریان گزمۀ مشترک با نیروهای سوری در مرکز سوریه، هدف گلوله‌باری قرار گرفتند.

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۱۴ به اینسو در چارچوب ایتلاف بین‌المللی مبارزه بر ضد داعش به رهبری ایالات متحده، در سوریه مستقر اند.