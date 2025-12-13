کشته شدن دو نظامی امریکایی در سوریه؛ وزیر جنگ امریکا هشدار داد

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که دو نظامی امریکایی و یک ترجمان غیرنظامی آنان که وی نیز شهروند ایالات متحده است، در شهر پالمیرا در سوریه کشته شده و سه نفر دیگر زخمی شده اند.

مقام‌های امریکایی تا کنون در مورد هویت زخمی شدگان این حمله جزییاتی ارایه نکرده اند.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز شنبه ۱۳ دسمبر در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "آن وحشی که این حمله را انجام داد، توسط نیروهای همکار کشته شد".

هگسیت ضمن باز پخش پیام شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ امریکا، در ایکس نگاشته است: "بگذارید معلوم باشد، اگر امریکایی‌ها را - در هر کجای دنیا - هدف قرار دهید، بقیۀ عمر کوتاه و پر اضطراب خود را با این آگاهی به سر خواهید برد که که ایالات متحده شما را تعقیب خواهد کرد، پیدا خواهد کرد و بی‌رحمانه شما را خواهد کشت."

پارنل در پیام خود نگاشته است که این نظامیان امریکایی سرگرم عملیات بر ضد یکی از "رهبران کلیدی" بود که به حمایت از عملیات جاری ضد داعش/ضد تروریزم در منطقه انجام می‌شد. سخنگوی وزارت جنگ امریکا گفته است که تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد.

به گفته پارنل، این حمله در زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی در چارچوب مأموریتی برای دیدار و گفت‌وگو با رهبران محلی و در راستای عملیات جاری مقابله با داعش و مبارزه با تروریسم در منطقه حضور داشتند.

خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داده است که این نظامیان در جریان گزمۀ مشترک با نیروهای سوری در مرکز سوریه، هدف گلوله‌باری قرار گرفتند.