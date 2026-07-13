دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از آغاز دوبارۀ محاصره بحری ایران خبر داد. این اقدام به دنبال تشدید تنش ها و تبادلۀ آتش بین نیرو های امریکایی و ایرانی در چند روز اخیر اعلام شد.

رییس جمهور ترمپ در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که تنگۀ هرمز باز است و باز باقی خواهد ماند. او گفته است که از امروز به بعد، ایالات متحده به حیث پاسبان تنگۀ هرمز است.

آقای ترمپ گفته است که محاصرۀ بحری ایران از سر گرفته می‌شود. او نگاشته است که به کشتی‌های ایرانی، یا کشتی مشتریان ایران، اجازه تردد در تنگۀ هرمز داده نخواهد شد. با اینحال، به گفتۀ وی به کشتی‌های سایر کشور ها، اجازۀ عبور از این تنگه داده می‌شود.

دونالد ترمپ، پیش از نشر این پیام، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیز گفت که ایالات متحده کنترول تنگه هرمز را در دست می گیرد.

به گفتۀ رییس جمهور دونالد ترمپ، کشتی های تجارتی که از تنگه هرمز عبور می کنند، باید به ایالات متحده ۲۰ در صد ارزش تمام محموله خود را به حیث حق العبور بدهند چون به گفته او، ایالات متحده اکنون مسؤولیت تامین امنیت و مصوونیت تنگه هرمز را بر عهده دارد.

دونالد ترمپ گفت: "کشورهای دیگر بسیار ثروتمند استند و در کنار ما قرار دارند. نمی‌توان انتظار داشت که امریکا این کار را بدون دریافت هزینه انجام دهد."

رییس جمهور ترمپ افزود که اجرایی شدن این روند، فوراً آغاز خواهد شد. ایران اما گفته است که به مداخله ایالات متحده در مدیریت تنگه هرمز اجازه نخواهد داد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی و هزینۀ حمل‌ونقل دریایی تاثیر بگذارد.