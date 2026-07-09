ترمپ: در برابر هر حملهٔ ایران، ۲۰ حمله انجام خواهیم داد

در پی آغاز دور تازه حملات امریکا علیه ایران، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در انقره گفت که ایالات متحده در برابر هر حملهٔ ایران، ۲۰ حمله انجام خواهد داد.
او در طیارهٔ مخصوص ریاست جمهوری ایالات متحده (ایرفورس ون) در گفتگو با خبرنگاران گفت: "ما بهشدت به آنها ضربه زدیم، و میگویم یک به نسبت ۲۰ بود—هر بار که آنها به ما ضربه بزنند، ما ۲۰ برابر پاسخ خواهیم داد... وقتی آنها حمله میکنند، ما با شدتی بسیار بیشتر پاسخ میدهیم. "
رییس جمهور ترمپ گفت که واشنگتن میتواند از راههای مختلف به درگیری با ایران پایان دهد و افزود که امریکا از پیش در برابر تهران به "پیروزی نظامی" دست یافته است.
آقای ترمپ همچنین گفت حکومت ایران پس از حملات اخیر تماس گرفته و بهشدت خواهان دستیابی به توافق است.
او گفت: "آنها [ایران] چند لحظه پیش تماس گرفتند. آنها بهشدت خواهان دستیابی به یک توافق هستند. فقط نمیدانم آیا واقعاً شایستهٔ انجام یک توافق هستند یا نه. نمیدانم که به توافق پایبند خواهند ماند یا خیر. مشکل همین است. "
ساعاتی پیش از این رییس جمهور ترمپ در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث سوشل" هشدار داد که اگر ایران بار دیگر چنین حملاتی را تکرار کند، پاسخ ایالات متحده "بسیار شدیدتر" خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ناوقت روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده دور تازهای از حملات را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور را برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز بیش از پیش تضعیف کند.
این فرماندهی روز سه شنبه نیز با نشر بیانیهای گفت که نظامیان امریکایی در واکنش به حملات ایران بیش از ۸۰ هدف را در ایران آماج حملات قرار داد.
سنتکام اعلام کرد که این حملات در واکنش به حملات ایران بر سه کشتی تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز انجام شده است. این فرماندهی همچنین اقدام رژیم ایران را "بیدلیل، خطرناک، و نقض آشکار آتشبس" توصیف کرد.
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