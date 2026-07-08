سنتکام: امریکا موج تازهٔ حملات را بر ایران آغاز کرد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ناوقت روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده دور تازه‌ای از حملات را علیه ایران آغاز کرده‌ تا توانایی این کشور را برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز بیش از پیش تضعیف کند.

سنتکام در پیامی در ایکس نگاشته است: "ایالات متحده، ایران را در قبال اقدامات تهاجمی اخیر و غیرموجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیرنظامی که به‌طور آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد هستند، مسوول می‌داند. "

این اعلامیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که مقام‌های امریکایی، از جمله جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور، و پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار دادند که ایالات متحده ممکن است بار دیگر به ایران حمله کند.

رییس جمهور ترمپ نیز پیش‌تر در حاشیه نشست ناتو در انقره گفته بود که احتمال دارد اردوی امریکا امشب دور تازه‌ای از حملات را علیه اهدافی در ایران انجام دهد.

ترمپ روز چهارشنبه هشتم جولای در انقره، پایتخت ترکیه، گفت که تفاهم‌نامۀ امضا شده میان امریکا و ایران برای پایان بخشیدن جنگ "تمام شده است".

او پیش از نشست رهبران کشورهای عضو ناتو ، در یک رویداد خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که دیگر تمایلی برای تعامل با ایران ندارد.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) روز سه شنبه با نشر بیانیه‌ای نیز گفت که نظامیان امریکایی در واکنش به حملات ایران بر کشتی‌ها در تنگۀ هرمز بیش از ۸۰ هدف را در ایران آماج حملات قرار داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صبح چهارشنبه گفت که در پاسخ به حملات ایالات متحده بر ایران، ۸۵ هدف نظامی مرتبط با ایالات متحده را در بحرین و کویت با میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی آماج قرار داده است.

پیش از حملات امریکا بر ایران، گزارش‌هایی از پرتاب کم از کم دو میزایل از سوی ایران بر دو کشتی‌ تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز نشر شده بود، هرچند ایران تا کنون مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.