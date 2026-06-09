دونالد ترمپ: ایران هلیکوپتر امریکا را سقوط داده و ناگزیر پاسخ دهیم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که هلیکوپتر سرنگون شدهٔ این کشور در تنگهٔ هرمز، از سوی ایران سقوط داده شده و ایالات متحده ناگزیر است به این اقدام تهران، پاسخ بدهد.

رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه (نهم جون) در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "به تازگی از سوی اردوی بزرگ ما مطلع شدم که دیشب ایرانی‌ها یکی از هلیکوپترهای آپاچی بسیار پیشرفتهٔ ما را هنگام گزمه بر فراز تنگۀ هرمز سرنگون کردند. دو پیلوت در آن حضور داشتند که هر دو سالم اند و آسیبی برایشان نرسیده است. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد."

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) قبل از این از سقوط یک هلیکوپتر نظامی امریکا در نزدیکی تنگهٔ هرمز، خبر داده و بدون واضح کردن دلیل این رویداد گفته بود که تحقیقات در زمینه جریان دارد.

به گفتهٔ سنتکام، این هلیکوپتر نوع اپاچی در حال گزمه بود که در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد.

سنتکام گفته است که عملهٔ این هلیکوپتر که تعداد شان به دو نفر می‌رسید، توسط نظامیان امریکایی به گونهٔ‌ مصوون نجات داده شدند و در وضعیت باثبات قرار دارند.

رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا در حالی ایران را به سرنگونی هلیکوپتر امریکایی متهم می‌کند که ساعاتی قبل گفته بود که مذاکرات با آن کشور ادامه دارد و پیشرفت در این زمینه ممکن در یک یا دو روز آینده، روش شود.