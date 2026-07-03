دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ‌ امریکا، تاکید کرده است که مردم ایران نیازمند مواد غذایی اند و قرار است به طور انحصاری از دهقانان امریکایی برای آنان غله خریداری شود.

ترمپ در یک مصاحبه با تلویزیون سی ان بی سی که روز پنجشنبه (دوم جولای) پخش شد، همچنان گفته است که میزان تورم در آن کشور، از پنج درصد به ۳۰۰ درصد بلند رفته است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "آنان با تورم ۳۰۰ درصدی روبرو اند. هیچ پولی به دست آورده نمی‌توانند. بنابراین، ما مقداری از پول‌های آنان را برداشت می‌کنیم و برای شان خریداری می‌کنیم. آنان به مواد غذایی نیاز دارند، به جواری، گندم و سویابین ضرورت دارند و ما (آن را) به ‌طور انحصاری از دهقانان امریکایی تامین خواهیم کرد."

در این مصاحبه، رییس جمهور ترمپ تاکید کرده که در نتیجهٔ‌ عملیات نظامی بر ایران، رهبران سیاسی و نظامی آن کشور کشته شدند.

دونالد ترمپ محاصرهٔ تنگهٔ‌ هرمز را "دیوار پولادی" خوانده که به گفتهٔ وی، هیچ کشتی نمی‌توانست از آن عبور کند و به ایران برسد.

در همین حال، مایکل والتز، نمایندهٔ ایالات متحدهٔ امریکا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به شورای امنیت این سازمان گفت که "ایران نمی‌تواند و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که (ایران) اقتصاد جهان را گروگان گیرد".

والتز از ایران خواست تا مسیر صلح را انتخاب کند. به گفتهٔ والتز "جهان با ایران نیست. مردم خود ایران با این رژیم نیستند. همسایگانش نیز با این رژیم نیستند".

در این نشست، امیر سعید ایروانی، نمایندهٔ ایران در ملل متحد، ایالات متحده و اسراییل را به تحمیل دوجنگ علیه مردم ایران متهم کرد.

در عین حال، به منظور آخرین ادای احترام به علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، جسد وی روز جمعه در یک صالون بزرگ در تهران قرار داده شده است.

قبل از این که جسد خامنه‌ای روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده شود، انتظار میرود که به قم، نجف و کربلا برده شود.

علی خامنه‌ای که ۳۶سال رهبر ایران بود، در آغاز حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل، به تاریخ ۲۸ فبروری کشته شد.