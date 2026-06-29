ترمپ: ایران خواستار ملاقات شده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ‌ امریکا، گفته است که یک نشست با ایران، روز سه شنبه (۳۰جون) در دوحه، پایتخت قطر، برگزار خواهد شد.

دونالد ترمپ، روز دوشنبه (۲۹جون) در پیامی د شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، بدون ارایهٔ جزییات بیشتر، نوشته است که "ایران درخواست یک نشست کرده است. این (نشست) فردا در دوحه برگزار خواهد شد".

قبل از این یک مقام امریکایی به رسانه‌ها گفته بود که ایالات متحده و ایران توافق کردند تا به درگیری‌های اخیر پایان بدهند و مذاکرات در مورد تنگهٔ هرمز را از سرگیرند.

نشست دوحه پس از آن برگزار می‌شود که ایالات متحده در واکنش به حملات طیاره‌های بی سرنشین ایران بر کشتی‌های باربری در تنگهٔ هرمز، برای دو روز پیهم، مواضع نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند.

واشنگتن و تهران به هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگهٔ هرمز، در اواسط ماهٔ جون بر یک تفاهمنامهٔ ۱۴ ماده‌ای توافق کردند.

خبرگزاری رویترز به قول از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده است که برخلاف مذاکرات گذشتهٔ تخنیکی در سویس، در نشست روز سه شنبه در دوحه، تمرکز بر مدیریت تنگهٔ هرمز و کاهش تنش‌ها خواهد بود.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم ایران به قول از کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجهٔ آن کشور، گزارش داده است که مذاکرات تخنیکی در چارچوب تفاهمنامهٔ اخیر، برای این هفته برنامه ریزی نشده است.

براساس این گزارش، غریب‌آیادی با عبدالعزیز الحنایی، دپلوماتی عمانی، در مسقط دیدار کرده و در مورد آیندهٔ مدیریت تنگهٔ هرمز، با او صحبت کرده است.